Publicité au Burkina Faso : Bientôt un nouveau document de réglementation

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge de la communication en collaboration avec le Conseil supérieur de la communication (CSC) et les publicitaires veulent adopter un nouveau document de référence pour la réglementation des publicités au Burkina Faso. Les acteurs du domaine étaient en concertation ce jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Dans le but de redonner une nouvelle image au secteur de la publicité adaptée aux réalités du moment au Burkina Faso, les acteurs du domaine étaient en concertation. La rencontre a réuni des professionnels du domaine, des agents du ministère en charge de communication, du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) et les publicitaires.

Pour Boukary Nitiéma, représentant le secrétaire général du ministère en charge de la communication, l’objectif de cette rencontre est de rassembler tous les acteurs de la publicité pour l’élaboration de ce document. « Il s’agit de rassembler tous les acteurs impliqués dans l’élaboration du document. Le document a été élaboré par un comité technique, et donc c’est d’inviter tous ces acteurs de se pencher sur le document élaboré et de l’adopter et faire également des recommandations qui seront soumises à l’appréciation de l’autorité », a-t-il souligné.

Selon Adama Sawadogo, directeur des évènementiels et de la publicité, le document qui sera validé après ces travaux a été élaboré sur la base de l’état des lieux du secteur de la publicité au Burkina Faso et contient des nouveaux textes qui va permettre de bien harmoniser le domaine de la publicité au Burkina Faso.

Il indique également que les grandes lignes de ce document sont constituées de l’application des textes, les difficultés qui minent le domaine de la publicité et des recommandations dont la principale recommandation est la mise en place d’un conseil supérieur de la publicité.

L’association des publicitaires associés, quant à elle, a salué l’initiative du gouvernement d’avoir réuni les acteurs du domaine pour l’élaboration de ce nouveau document qui va permettre de pallier aux insuffisances constatées dans le domaine et donner un nouveau visage au domaine de la publicité.

En rappel, le secteur de la publicité a été doté d’un texte juridique en 2015 par la loi 080 portant réglementation de l’activité publicitaire et reste un secteur stratégique qui offre de meilleures perspectives pour l’essor de l’économie du Burkina Faso.

Madinatou ZONGO et Amidou OUERAOGO (stagiaires)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite