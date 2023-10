REMA 2023: Les participants accueillis autour d’un cocktail

publicite

Du 19 au 21 octobre 2023, se tient la 6e édition des Rencontres Musicales Africaines (REMA). En prélude à cet événement, un cocktail de bienvenue a été servi aux participants de la présente édition.

Faire résonner la musique sous toutes ses formes au Burkina, c’est tout l’objectif des Rencontres Musicales Africaines (REMA). Pour cette 6e édition, des experts de la musique, des directeurs de festival, des managers, des maisons de disques issus de 21 pays viendront partager leurs expériences. Question de réserver un cadre convivial à ces invités, un cocktail de bienvenue leur a été offert, le mercredi 18 octobre 2023.

« Cette soirée est consacrée à l’accueil des invités, l’accueil des délégués qui viennent un peu du monde entier, et pour leur dire bonne arrivée tout simplement. C’est pour les amener à rencontrer les partenaires, les amener rencontrer les artistes, les producteurs, des professionnels burkinabè », a laissé entendre Chaudoir Philippe, administrateur de la cour du Naaba, et coordinateur des REMA.

Au cours de cette soirée, la musique, et surtout la bonne a tenu en haleine les invités. Le talentueux Hamidou Ouédraogo, connu pour manier avec dextérité le micro, a distillé ses mélodies aux mélomanes. Une animation de haut niveau qui a fait bouger les invités. Ali Ouédraogo, participant de la soirée n’en dira pas le contraire.

« Vraiment on s’amuse bien. C’est une bonne initiative d’organiser un tel cadre pour accueillir les invités. L’artiste nous entretient bien. Vous pouvez voir que le public est chaud, chacun bouge. On ne sent pas d’ailleurs qui est étranger, tout le monde s’amuse super bien », a-t-il lancé, avant d’esquisser des pas de danse.

Pour les promoteurs, le choix de cet artiste évoluant dans le style traditionnel n’est pas anodin. Une manière pour eux de valoriser la musique burkinabè. « On a eu envie d’avoir un concert traditionnel, c’est-à-dire accueillir les gens avec la musique du Burkina, la musique traditionnelle du Burkina, ce qui est très important pour la culture burkinabè », a soutenu l’administrateur de la cour du Naaba.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

