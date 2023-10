Rencontres Musicales Africaines (REMA) 2023 : Tout est fin prêt à 98%, selon Alif Naaba

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Rencontres Musicales Africaines (REMA), pour sa 6ème fois se tient du 19 au 21 octobre 2023 à Ouagadougou. « Diversité artistique et découvrabilité au cœur de la création musicale », c’est le thème des activités de cette édition. Le promoteur des REMA, le prince aux pieds nus, Alif Naaba, donne plus de détails dans les lignes qui suivent.

La suite après cette publicité

B24 : A quoi doit-on s’attendre ?

AN : Cette édition des REMA est une édition de maturité. Une édition spéciale car une édition qui vient à un moment où le pays vit une situation difficile. Cette édition voudrait donc apporter son lot de soutiens.

Elle est donc dans sa période de maturité et nous espérons qu’elle sera une très belle édition. Dans cette édition il faut déjà s’attendre à plusieurs concerts. A des formations comme d’habitude. Nous allons avoir des panels qui seront animés par des panelistes de haut niveau. Nous aurons par exemple un professeur qui nous vient d’Ottawa qui va nous donner des éclairages sur la question de la découvrabilité.

Nous aurons des experts de la musique, des directeurs de festival, des managers, des maisons de disques qui viendront de 21 pays pour partager leurs expériences. Donc vous voyez que c’est tout l’écosystème qui viendra pour cette édition des REMA.

B24 : Quelle sera la particularité de l’édition ?

AN : Nous avons deux innovations majeures. Par exemple, nous aurons le grand concert qui va regrouper des grosses stars. Il va être énorme, très bien présenté. Nous avons aussi des panels au niveau de Bravia Hôtel à partir de 9h les 20 et les 21 octobre.

Ça va être pour les acteurs, tous les professionnels, les amateurs, tout le monde qui veut y participer. Et c’est gratuit. Comme autres innovations, nous avons aussi les REMA village enfants au niveau de l’orphelinat de Loumbila qui va regrouper plus de 500 enfants. Nous invitons donc les parents à envoyer leurs enfants le 21 octobre à partir de 9h.

B24 : Et au-delà des fêtes ?

AN : Nous avons par exemple une formation sur la production qui va toucher toute la ligne de la production avec l’artiste camerounais Blick Bassy. Cette va toucher tous les modules de la production pour donner à nos différents artistes une certaine autonomie.

Nous aurons une formation sur la Data analyse qui va pouvoir permettre à nos maisons de disques de faire une analyse claire sur les statistiques par rapport à leur vente (…). Nous allons aussi avoir une formation sur les podcasts qui va permettre aux créateurs de contenus de mieux analyser les artistes pour que ce soit plus formalisé.

Nous aurons aussi une formation en Beatmaking au profit d’une vingtaine de jeunes pour leur permettre de proposer au Burkina une coloration burkinabè. Nous aurons aussi des formations sur le métier de Community manager.

Donc les REMA donnent cette année ce grand concert. Elles donnent cette année beaucoup d’innovations pour repositionner le Burkina Faso, mettre le pays sur la carte mondiale. A l’heure actuelle on peut dire que les choses sont à 98% prêtes.

Et nous profitons de l’occasion remercier les partenaires. J’invite le public à sortir massivement pour les panels et le grand concert afin que nous puissions présenter aux gens que notre pays reste uni. Que le monde entier voie que le Burkina Faso continue de vivre.

Nous n’avons pas une idée sur le budget. Actuellement nous continuons à travailler, comme je vous le disais, pour montrer notre solidarité. Les REMA aujourd’hui sont internationales. C’est un évènement panafricain qui continue de grandir parce que les Burkinabè veulent qu’elles grandissent.

Depuis, elles arrivent à former des artistes. Beaucoup d’artistes aujourd’hui sont dans une dynamique de professionnalisation. Beaucoup de jeunes vont aujourd’hui sur l’échiquier pour travailler. Aujourd’hui d’ailleurs la musique burkinabè prend des dimensions internationales.

B24 : Un appel à la jeunesse ?

AN : Les REMA sont entièrement gratuites. Nous invitons donc les jeunes. Car les REMA vont vous permettre de vous former des réseaux et c’est ça même l’idée des REMA. Sortez massivement car les REMA sont pour la jeunesse. C’est vrai que les difficultés d’organisation ne manquent pas mais nous les transformons en opportunités pour rendre la fête belle.

Propos recueillis par Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite