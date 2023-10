10e édition du FILEP : L’ALT de nouveau interpellée sur la loi portant désignation du président du CSC

publicite

Le ton de la 10e édition du Festival international de la liberté d’expression et de la presse (FILEP) a été donné ce mercredi 18 octobre 2023 à Ouagadougou.

Intervenue sous la présidence du Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition (ALT), la cérémonie d’ouverture a réuni entre autres personnalités le Président du Conseil constitutionnel du Burkina, Me Barthélémy Kéré.

Selon Inoussa Ouédraogo, Président du comité d’organisation (PCO), cette édition enregistre la participation de plus de 200 festivaliers venus de 33 pays.

Ce festival, a-t-il également fait savoir, est l’occasion de « partager et de capitaliser des expériences, de prendre des résolutions et de les soutenir, de dénoncer les violations des droits des journalistes et d’interpeller les décideurs et les populations sur la nécessité de défendre la liberté d’expression et de la presse consacrée par nos textes fondamentaux, que ce soit au niveau national qu’international ».

Actualité oblige, et l’occasion faisant le larron, Ie PCO a de nouveau interpellé le président de l’ALT ainsi que tous les parlementaires sur la nécessité de garder en l’état le mode de désignation du président du Conseil supérieur de la communication (CSC).

« Nous vous interpellons du haut de cette tribune ; nous interpellons tous les parlementaires afin que cette loi, en l’état (ndlr, permettre au président du Faso de directement désigner le président du CSC), ne passe pas », a-t-il dit.

La Namibie, pays invité d’honneur de cette édition, est classée premier pays africain en termes de liberté de la presse par Reporter sans frontières. Trois pionniers, dont Me Halidou Ouédraogo, ont été faits Ambassadeurs des libertés d’expression et de la presse. « C’est avec émotion que j’assiste à cette édition… Nous partons la tête haute parce… la relève est assurée», a déclaré Me Halidou Ouédraogo.

Dr Ousmane Bougouma, président de l’Assemblée législative de transition (ALT), ouvrant l’édition, a indiqué que l’institution qu’il représente n’ignore pas les difficultés des Hommes de médias ainsi que des maisons dont ils sont issus.

Au regard du double rôle que peut jouer le média au sein de la société, « vecteur de cohésion sociale et source de conflits », le président de l’ALT a exhorté les médias « à être des piliers de la paix, de la cohésion sociale, de la démocratie et de la bonne gouvernance ». En marge de cette cérémonie d’ouverture, interviendra une conférence inaugurale qui sera suivie de panels.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

