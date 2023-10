Tirailleurs africains : Une journée pour « ressusciter » d’anciens militaires

publicite

0 Partages Partager Twitter

Dans le cadre de la commémoration de la « Journée du Tirailleur africain, le ministère de la Défense et des Anciens Combattants a organisé ce jeudi 19 octobre 2023 une cérémonie de dépôt de gerbe au monument aux morts à la place de la nation de Ouagadougou. La cérémonie a été placée sous la présidence du Colonel-Major Kassoum Coulibaly, ministre d’État, ministre de la Défense et des Anciens Combattants. Autorités militaires et anciens combattants se sont soumis à ce cérémonial qui magnifie les devanciers dans le métier des armes ou plus précisément les tirailleurs africains.

La suite après cette publicité

« C’est une grande journée pour nous parce qu’on ressuscite la vie de ceux qui sont passés. On revit », a indiqué le Capitaine à la retraite Passoum Baguayan. Retraité depuis 1983, il a invité la nouvelle génération à faire ce qu’ils doivent faire pour vivre avec l’ancienne génération pour inventer une génération nouvelle.

Pour le Commandant à la retraite Jean-Pierre Kaboré, vice-président de l’Association des anciens combattants, anciens militaires, veuves, orphelins et victimes de guerre au Burkina Faso, cette journée renouvelle leur solidarité avec leurs ancêtres qui se sont battus de force pour libérer la France.

« Nous commémorons cette journée pour nous remémorer leur détermination, leur sacrifice », a-t-il indiqué non sans rappeler que « si la lutte continue aujourd’hui, c’est parce qu’ils ont lutté ». C’est d’ailleurs pourquoi, chaque année, a-t-il rappelé, ils se retrouvent pour commémorer cette journée en leur honneur, « pour ne pas les oublier ».

Le ministre en charge de la défense a dit sa satisfaction de retrouver « les anciens ». « Cela est toujours un plaisir de se retrouver avec les anciens, les très très anciens et même les ancêtres. Nous ne pouvons que vous remercier pour cette journée que vous tentez chaque fois de nous rappeler pour que nous nous saluions et pour que nous nous parlions un peu. Belle célébration chers anciens », s’est exclamé pour terminer le ministre Kassoum Coulibaly.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite