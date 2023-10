Démocratie et bonne gouvernance : La jeunesse sous régionale en conclave à Ouagadougou

publicite

Il se tient à Ouagadougou les 19 et 20 octobre 2023 la 3ème édition du forum sous régional des jeunes, sous la thématique « Mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et la prévention des crises au Sahel ».

Le forum sous régional des jeunes est une initiative de Gorée Institute. Ils sont venus du Mali, du Sénégal, du Niger et du Burkina Faso pour prendre part à ce rendez-vous de la jeunesse. Durant 48 heures, ils vont échanger sur la problématique de la bonne gouvernance et la prévention des crises au Sahel d’où le choix du thème principal « Mieux positionner les jeunes dans les politiques de gouvernance et la prévention des crises au Sahel ».

Quatre panels sont d’ailleurs prévus et différents sous thèmes seront abordés lors des échanges. Comme sous thèmes il y a entre autres « Défis sécuritaires et dynamiques politiques au Sahel: intérêts et attentes des jeunes » pour le panel 1. Pour le 2e panel, les échanges porteront sur « Transitions politiques et défis démocratiques: faire entendre la voix des jeunes ». Quant au 3e panel, il abordera « Les crises politiques et institutionnelles en Afrique: Quelles réponses des jeunes pour la refondation de la démocratie ». Et enfin le 4e panel sera porté sur « La révolution digitale et la participation citoyenne : une stratégie pour la démocratie participative ».

Doudou Dia, le directeur exécutif de Gorée Institute a expliqué qu’au regard de tout ce qui précède dans la sous-région, il est nécessaire de faire une halte pour échanger sur les attributs de la jeunesse et l’apport de ces derniers dans la quête de la paix et le respect de la démocratie. « La jeunesse n’est pas que violence. Il est important de mettre en exergue les multiples rôles de la jeunesse comme un groupe social dont l’énergie, la créativité, l’enthousiasme, l’esprit d’initiative, les capacités de débrouille et l’inventivité peuvent être de précieux atouts pour la stabilité démocratique et la préservation de la paix, mais également dans le combat pour le développement », a-t-il soutenu.

Nonobstant, Doudou Dia a rappelé qu’avec une population à majorité jeune, les Etats doivent prendre des mesures pour soutenir davantage les jeunes. Et d’ajouter qu’il sied à cette jeunesse de porter le plaidoyer pour un meilleur positionnement dans la gouvernance et les crises.

« La collaboration nécessaire entre les autorités et les jeunes pour renforcer la bonne gouvernance, la démocratie, et le développement, ainsi que la contribution des jeunes dans la construction d’un écosystème d’innovation est plus qu’une nécessité mais un impératif. N’oublions pas que plus de 70% de la population de nos pays est constitué de jeunes et de femmes », a-t-il poursuivi.

Le représentant du ministre de la jeunesse et de l’emploi, Abdoul Razack Zida, a salué le bien fondé d’un tel forum en ce sens que la jeunesse doit être impliquée véritablement dans le processus de paix et de bonne gouvernance. Il a conclu en invitant les participants à s’approprier les différents modules qui seront développés, à bien participer aux échanges afin d’être cette jeunesse intellectuelle favorable à la mise en œuvre des politiques publiques.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

