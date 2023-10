Lutte contre le paludisme : Une pommade anti moustique nommée « MAÏA »

publicite

L’entreprise Maïa Africa a procédé au lancement de sa pommade anti moustique « MAÏA » ce jeudi 19 octobre 2023 à Ouagadougou en vue de renforcer la lutte contre le paludisme et la dengue.

Lutter efficacement contre le paludisme et la dengue, tel est l’objectif recherché avec la pommade MAÏA. Cette pommade, faite à base de beurre de karité, d’huile de coton, de cire d’abeille, selon Gérard Niyondiko, co-fondateur et directeur général de MAÏA Africa, permet, avec 8h de protection, d’hydrater la peau et en même temps de chasser les moustiques.

La solution que propose MAÏA pour lutter contre le paludisme, à écouter Dr Robert Kargougou, ministre en charge de la santé, vise à fournir de façon pérenne aux familles burkinabè une pommade anti moustique de longue durée. Dr Robert Kargougou, en interpellant l’ensemble des Burkinabè et des partenaires à plus de synergie dans cette lutte contre le paludisme, a reconnu le mérite de la pommade MAÏA.

« La solution peut venir de chez nous, de notre communauté, de notre ingéniosité, et nous avons le devoir de changer notre avenir. Ensemble avec l’appui de nos partenaires nous pouvons bâtir un Burkina Faso plus fort, plus résilient, plus saint ou chacune et chacun, quelque soit l’endroit où il réside a accès à une vie sans paludisme, sans dengue, sans autres maladies transmises par des vecteurs », a-t-il indiqué.

Le lancement de la pommade anti moustique MAÏA a été l’occasion pour les premiers responsables de l’entreprise de procéder à une remise de 80.000 pots de pommades au profit du ministère de la santé. « Il faut savoir que dans les sites des déplacés internes, le paludisme est la première cause de consultation et d’hospitalisation.

Actuellement on est à une récurrence de dengue, donc faire ce geste c’est juste notre solidarité pour contribuer à protéger ceux qui n’ont pas les moyens de s’en acheter et voilà pourquoi nous sommes passés par le ministère de la santé parce qu’il connaisse mieux les cibles qu’il faut toucher », a justifié Gérard Niyondiko sur le don de pots de pommades au ministère en charge de la santé. À l’écouter également, la pommade peut être achetée dans les alimentations, boutiques à partir de 900 F CFA l’unité.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

