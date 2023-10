Ibrahim Traoré est venu redonner au drapeau burkinabè les vertus qu’il avait perdues, selon Me Kyélem de Tambèla

publicite

0 Partages Partager Twitter

Pour marquer le début des activités de la semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) qui se tient du 23 au 27 octobre 2023, le Premier ministre, Me Apollinaire Kyelem de Tambela, avec ses collaborateurs se sont retrouvés ce lundi 23 octobre 2023, autour du drapeau pour le magnifier à travers une cérémonie de montée des couleurs nationales. L’édition 2023 de la SENAC a pour thème « Citoyenneté en action pour la reconquête de l’intégrité du territoire national ».

La suite après cette publicité

Cette première journée de la semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) est consacrée au drapeau. Me Apollinaire Kyelem de Tambela a rappelé que le drapeau burkinabè a une histoire. Mais, pour le Premier ministre, le drapeau burkinabè n’a pas toujours été ce qu’il est. « Le drapeau actuel est un produit de la révolution sankariste. Il symbolise la rupture avec un passé de résignation pour un présent et un futur de participation, d’engagement et de prise de conscience individuelle et collective », a-t-il expliqué.

L’ancien drapeau (de la Haute Volta, ndlr), a poursuivi Me Kyelem de Tambela, était de couleurs noire, blanche et rouge qui représentait les trois fleuves du Burkina Faso à savoir la Volta noire, actuel Mouhoun, la Volta blanche rebaptisée Nakambé par la révolution et la Volta rouge devenue Nazinon sous la révolution. « Les couleurs étaient dressées de façon horizontale imitant le mouvement de l’eau qui coule », a-t-il rapporté.

Revenant sur l’actuel drapeau, le Chef du gouvernement a fait savoir ceci : « Le vert de l’actuel drapeau traduit les richesses de la nature qu’il faut préserver par le sacrifice du sang rouge pour que rayonne l’étoile jaune de la prospérité et d’un avenir radieux ».

Selon Me Kyélem, le régime actuel avec le capitaine Ibrahim Traoré est venu redonner au drapeau burkinabè les vertus qu’il avait perdues « dans les cœurs et dans les comportements. Il vient marquer une rupture entre passé récent et un futur que nous voulons construire. Il s’agit de jeter les bases d’un Burkina nouveau ».

Par ailleurs, il a rebondi sur la situation dans laquelle, ils ont trouvé les choses à leur arrivée aux affaires. « Dans la transition actuelle, nous avons trouvé une situation où des opérateurs économiques nationaux ou étrangers voulant investir au Burkina se voyaient exiger de fortes sommes, rien que pour avoir l’autorisation de faire examiner leurs dossiers. Et cela sans égard aux perspectives d’emploi et de création des richesses projetées », a-t-il clos.

Écouter l’article

publicite