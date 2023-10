Les 16 organisations initiatrices suspendent leur meeting du 31 octobre 2023

publicite

Ceci est communiqué de presse des 16 organisations initiatrices du meeting du 31 octobre 2023.

Nos organisations ont reçu un accusé de réception du Président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou en réponse à notre lettre d’information annonçant la tenue d’un meeting le 31 octobre 2023 pour commémorer le 9ème anniversaire de l’insurrection populaire d’octobre 2014, le 8ème anniversaire de la résistance victorieuse au coup d’Etat du RSP de septembre 2015 et pour interpeller les autorités de la transition sur nos préoccupations synthétisées dans une plate-forme minimale.

Dans sa réponse, monsieur le Président de la délégation spéciale(PDS) de Ouagadougou nous informe que notre activité « est conforme aux termes de l’article 10 de la loi N° 022/97/II/AN du 21 octobre 1997, portant Liberté de réunion et de manifestation sur la voie publique ».

Toutefois, il prétend que son opportunité appelle de sa part « quelques observations » dont le contexte sécuritaire national, et « soulève des inquiétudes » dont « les risques sérieux d’affrontements », « les risques réels d’infiltration de la manifestation » et « l’accentuation de la fracture sociale entre différentes composantes de la population ». Par conséquent, il nous demande « respectueusement de surseoir à notre projet qui pourrait exacerber les tensions sociales et mettre à mal la cohésion ».

Nos organisations ont relevé les incohérences de la réponse de monsieur le PDS. Elles ont procédé à l’analyse de l’ensemble de la situation nationale et ont décidé, de façon responsable, de suspendre le meeting du 31 octobre 2023 à Ouagadougou.

Elles appellent leurs militants et l’ensemble des populations, les démocrates, patriotes et progressistes, à rester mobilisés et à l’écoute des initiatives qu’elles prendront en fonction de l’évolution de la situation nationale.

Ouagadougou, le 27 octobre 2023

Le Président du comité d’organisation

Yacouba KIENTÉGA

ABASSEP – AJB – CADDL – CCVC/Ouaga – CDAIP – CNP-NZ – Collectif syndical CGT-B – Balai Citoyen – Association Kebayina des femmes du Burkina – MBDHP – ODJ – UGEB – REN-LAC – CISC – SYNAMUB – Association Yampalga

