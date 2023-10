Tour du Faso 2023 : Voici comment Paul Daumont a remporté le maillot jaune de la première étape

publicite

Le Burkinabè Paul Daumont remporte la première étape du Tour du Faso 2023, en s’imposant au sprint devant le Belge Wouters Rutgers. C’est grâce à une stratégie bien menée par l’équipe nationale du Burkina Faso que Daumont décroche la victoire.

Pour cette étape de Ouagadougou à Pô, longue de 144 km, les Burkinabè ne laissent pas à la concurrence le temps de peaufiner sa stratégie. Ils attaquent les premiers et animent la course tout au long du parcours. D’abord, c’est l’équipe régionale du Centre, conduite par Boureima Nana et Mohamadi Ilboudo, qui donne le ton.

Boureima remporte le premier point chaud à Kombissiri. Paul Daumont s’adjuge le deuxième point chaud à Toécé. Puis, le troisième point chaud à Nobéré est l’affaire de Daouda Soulama de l’équipe régionale du Centre.

Après cette nouvelle performance, les Burkinabè décident de contrôler la course. Salif Yerbanga tente même une échappée, mais il est rattrapé à 25 km de la ligne d’arrivée.

Presque 40 km/h pour cette étape

Les Etalons accélèrent alors le rythme. Les Marocains et les Belges ne les lâchent pas. L’arrivée se joue au sprint. C’est alors que Paul Daumont, bien protégé par ses coéquipiers, surgit et s’impose dans la capitale de la province du Nahouri. Il parcourt les 114 kilomètres en 3h38mn35s, soit une vitesse moyenne de 39,52 km/h. Le vainqueur de cette étape devance le Belge Wouters Rutgers et le Marocain Sabbahi El Houcaine, ainsi que le Camerounais Abossolo Kamzong, qui arrivent dans le même temps que lui.

Le Malien Tiémoko Diallo, qui remporte le maillot du meilleur jeune, arrive 5e à 4 secondes de Paul Daumont, vainqueur du maillot vert du classement aux points. Selon le directeur technique national de la Fédération burkinabè de cyclisme (FBC), les Etalons mettent les individualités au service du collectif.

« On sait qu’on a des individualités pour pouvoir coiffer à la fin. Donc, c’est une victoire collective qui nous permet de gagner. Quand vous prenez chaque équipe, il y a des individualités », salue Martin Sawadogo. Les Etalons sont désormais dans la posture du pourchassé. Ils comptent miser sur leur esprit d’équipe pour conserver le maillot jaune lors de la deuxième étape prévue entre Noryida et Ziniaré.

