5e Congrès des experts-comptables de l’UEMOA : Les lampions se sont éteints sur la réflexion contre les flux financiers illicites

publicite

0 Partages Partager Twitter

Clap de fin pour le 5e congrès des experts-comptables de l’UEMOA, de l’espace OHADA et d’autres pays de l’Afrique et du reste du monde ce 27 octobre 2023 sous le thème « experts-comptables et lutte contre les flux financiers illicites ».

La suite après cette publicité

C’est avec le sentiment d’avoir rempli leurs objectifs que ces experts de la comptabilité et des métiers affiliés se quittent. Après Abidjan en 2017, Dakar en 2018, Cotonou en 2019, Bamako en 2021, ce rendez-vous de Ouagadougou aura tenu toutes ses promesses.

Pendant deux jours, 286 participants ont travaillé sous une thématique qui en dit long sur les réflexions : « experts-comptables et lutte contre les flux financiers illicites ». Drissa Koné, expert-comptable, président du Conseil permanent de la Profession Comptable de l’UEMOA à l’issue du congrès a fait savoir que toutes les activités se sont tenues dans une bonne ambiance.

« Je pense que la première chose qu’il faut retenir, c’est la qualité de l’ambiance dans laquelle nous avons travaillé, la qualité des échanges, la qualité des réflexions que nous avons eues ensemble et surtout le partage d’expérience », s’est-il félicité.

À l’entendre, 6 panels ont animé ces deux jours de conclave entre experts. Au sortir du congrès celui-ci s’est dit convaincu que les enseignements tirés de ces panels permettront aux experts-comptables d’exercer mieux leur profession et surtout de pouvoir mieux contrer l’ensemble des activités qui sont à l’origine des flux financiers illicites.

Dans le détail, durant ces deux jours Drissa Koné a indiqué que les experts-comptables ont partagé une certaine compréhension sur les flux financiers illicites, les normes professionnelles, les diligences professionnelles, les méthodes qui peuvent être utilisées afin de pouvoir traiter convenablement les flux financiers illicites.

Les lampions se sont ainsi éteints sur ce 5e congrès des experts-comptables de l’UEMOA, elles devront se rallumer pour l’édition prochaine, 6e du genre au Togo. Le flambeau de la prochaine édition a d’ailleurs été remis à une représentante du Togo présente à cette édition de Ouagadougou. Rendez-vous est donc pris pour l’année prochaine au Togo pour d’autres réflexions.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite