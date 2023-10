Burkina Faso : Clap de fin de la Semaine Nationale de la Citoyenneté (SENAC) sur une note positive

publicite

0 Partages Partager Twitter

La clôture de la 20ème édition de la Semaine Nationale de la Citoyenneté (SENAC) est intervenue le vendredi 27 octobre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Pendant une semaine, le Burkina Faso a vibré aux rythmes de la semaine Nationale de la Citoyenneté. Depuis 20 ans maintenant, une semaine est dédiée chaque année aux respects des principes de l’État et aux valeurs de la citoyenneté.

Cette année la SENAC avait pour thème « Citoyenneté en actions pour la reconquête de l’intégrité du territoire national ». Selon Harouna Kadio, secrétaire général du ministère de la justice et des droits humains toute la semaine de la citoyenneté a été marquée par l’effectivité des activités initialement prévues.

Il s’agit entre autres de la journée nationale du drapeau et des symboles ; de l’organisation d’un jeu-concours sur le civisme dans les établissements post-primaires et secondaires dans les 13 régions; de l’organisation de 30 conférences sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles, les universités et les centres de formation professionnelle dans toutes les régions du Burkina Faso ; de l’organisation d’une journée porte ouverte sur la Justice au profit des personnes déplacées internes (PDI) dans la région de l’Est ; de l’organisation d’une conférence sur le civisme économique au profit des commerçants des marchés et yaars; de l’organisation d’un espace d’échanges et de transmission des valeurs sociales entre les jeunes et les anciens, dénommé « Dialogue intergénérationnel » ; de l’organisation d’une journée de salubrité dénommée « opération ville propre »…

« Les activités organisées durant cette 20ème édition de la Semaine nationale de la Citoyenneté ont permis aux populations de s’approprier les valeurs de la citoyenneté responsable en vue de la reconquête de l’intégrité du territoire national et de la sauvegarde de la nation. En outre, les réflexions menées au cours de la présente édition ont permis de faire un diagnostic clair sur les défis liés à la montée de l’incivisme et ses conséquences négatives sur la paix et la stabilité dans notre pays.

De même, un accent particulier a été mis sur le rôle et la responsabilité du citoyen dans la quête de la paix et de la cohésion sociale. Les recommandations formulées par les différents acteurs interpellent le citoyen Burkinabè à se réconcilier avec un certain nombre de valeurs que sont, entre autres, la probité, le courage, l’ardeur au travail, l’honnêteté, l’équité, la justice, la tolérance, l’intégrité, la solidarité etc. qui faisaient la fierté de nos ancêtres», a assuré Harouna Kadio.

Au regard de tout ce qui précède, Edasso Rodrigue Bayala, ministre en charge de la justice et des droits humains a laissé entendre que « le bilan du SENAC est positif à 100 pour cent sinon plus ». Pour sa part, il a lancé un appel à l’union sacré des fils et filles du pays des Hommes intègres autour des autorités pour arriver à bout de l’insécurité et pour cultiver le patriotisme.

A noter que la cérémonie de clôture a été une tribune pour récompenser les lauréats du jeu-concours sur le civisme dans les établissements post-primaires et secondaires dans les 13 régions. Rappelons que la Semaine Nationale de la Citoyenneté a été créée en 2004 et est consacrée à la promotion de la citoyenneté. Elle a été institutionnalisée en 2017.

Aminata Catherine SANOU

Burkina24

Écouter l’article

publicite