Burkina Faso : La SOGEMAB renforce les capacités des acteurs de la santé sur la gestion des équipements

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa campagne de maintenance 2023 au profit des centres médicaux avec antenne chirurgicale (CMA), la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale (SOGEMAB) a organisé une formation au profit des utilisateurs desdits CMA, à Ziniaré. Cette session de formation a connu son épilogue, le vendredi 27 octobre 2023.

« 50% des pannes qui arrivent sur les équipements sont dus au fait de l’utilisateur », a déploré le Médecin Lieutenant-Colonel Eric Nao, directeur général de la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale (SOGEMAB).

C’est au vu et au su de cette situation que la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance Biomédicale (SOGEMAB) a en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’hygiène publique initié cette session de formation à l’endroit des acteurs de santé, histoire de renforcer leurs capacités sur l’utilisation des différentes machines.

« C’est une formation qui a pour but de permettre aux utilisateurs de connaitre de façon approfondie leurs équipements, qui va leur permettre d’être outillés à entretenir ces équipements, ce qui va permettre d’augmenter la durée de ces équipements pour le bien-être de nos patients », a soutenu le Directeur général de la SOGEMAB.

4e du genre, cette session de formation a réuni une quarantaine de participants issus des quatre côtés du Burkina Faso, pendant cinq jours. Pour les bénéficiaires, c’est avec grande satisfaction qu’ils ont pris part à cette formation. Ils ressortent assez outillés, et disent être prêts à mettre leurs expériences au service des patients.

« Durant les 5 jours, personnellement j’ai appris beaucoup le fonctionnement d’un certain nombre d’appareils, par exemple le moniteur qui est utilisé au bloc pour la surveillance des paramètres vitaux de nos patients. Ça nous a permis également de comprendre qu’une bonne utilisation de ce matériel, et un bon entretien pourraient augmenter la durée de vie pour ces matériels, et améliorer du même coup la prise en charge de nos patients », a témoigné Wendkuni Prisca Bineta Kafando, attachée de santé en anesthésie et réanimation.

A Michel Combari, attaché de santé en chirurgie en service au CMA de Kossodo d’embucher la même trompette. Ayant bénéficié de cette série de formations, il a souhaité que cette session de formation soit étendue à tous les acteurs de santé, afin d’être plus efficace sur le terrain.

« Nous sommes fiers de cette formation, et nous souhaiterions que cette formation s’étale aux autres collègues qui n’ont pas pu assister, parce qu’il n’y a qu’une quarantaine de participants à travers les CMA de ce pays. On sait que dans les CMA il y a beaucoup d’agents. Donc le plaidoyer est d’étendre aux autres acteurs qui n’ont pas été formés », a plaidé Michel Combari.

En rappel, la Société de Gestion de l’Equipement et de la Maintenance de Biomédicale (SOGEMAB) est une société d’Etat née de la volonté du gouvernement d’externaliser ses prérogatives en matière d’équipement et de maintenance biomédicale en vue d’obtenir de meilleures performances. Ses missions sont entre autres l’acquisition, l’installation et la mise en service d’équipements médicotechniques et hospitaliers, la formation et le recyclage des ressources humaines.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

