Tour du Faso 2023: « Il ne faut pas crier trop tôt victoire », soutient Paul Daumont

Paul Daumont a encore confirmé sa bonne forme au Tour du Faso 2023 le samedi 28 octobre 2023. Malgré les deux victoires d’étapes, le champion burkinabè estime que l’équipe doit rester concentrée.

Paul Daumont a passé une matinée tranquille lors de la deuxième étape du Tour du Faso 2023. Le coureur de 24 ans qui ambitionne remporter le Tour du Faso a profité du travail des autres équipes pour se reposer à l’arrière du peloton, tout en gardant un œil sur ses principaux rivaux lors de la deuxième étape. La veille, il avait franchi le premier la ligne d’arrivée et remporté ainsi le maillot jaune.

« Comme il y avait deux Burkinabè dans l’échappée, nous n’avons pas chassé parce que si les deux Burkinabè arrivaient, logiquement, ils reprenaient le maillot avec beaucoup d’avance. Les autres équipes ont travaillé devant. Nous, on s’est reposé à l’arrière. Au final, on est revenu en force devant et on a fait le sprint », explique Paul Daumont.

Le coureur de 24 ans de l’équipe nationale du Burkina Faso a ainsi signé sa deuxième victoire d’étape consécutive, après celle de la veille entre Ouagadougou et Koudougou. Il conforte sa place de leader mais reste à 9 secondes du Belge Wouter Rutgers, deuxième également la veille et le Marocain Sabbahi El Houcaine à 19 secondes. Pour cela, Paul Daumont ne veut pas s’enflammer.

« Il ne faut pas crier trop tôt victoire. On a montré qu’on était capables de donner le maximum de nous-mêmes sur deux étapes. On a rassuré un peu plus tous ceux qui nous supportent et qu’on va donner un peu plus pour les étapes qui viennent. Il faut qu’on reste concentrés. Ce n’est pas le moment de faire la fête. Il faut qu’on reste concentrés parce que la fête, s’il plaît à Dieu, ce sera le 5 novembre », espère-t-il.

Le Tour du Faso 2023 se poursuit ce dimanche 29 octobre avec la troisième étape qui se tient en un circuit fermé de 140 km à parcourir en dix tours dans la ville de Ouagadougou.

