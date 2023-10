Festival international Pulaaku Renaissance : C’est parti pour la 5e édition !

publicite

0 Partages Partager Twitter

La 5e édition du festival international Pulaaku renaissance a été officiellement lancée ce samedi 28 octobre 2023 à Ouagadougou. C’est 27 au 29 octobre 2023 au CENASA que se tient cette édition.

La suite après cette publicité

« Nos expressions culturelles au service de la cohésion sociale et de la lutte contre l’extrémisme violent ». C’est le thème de la 5e édition du festival international Pulaaku renaissance.

Créer un cadre de promotion de la culture burkinabè en général et du Pulaaku en particulier afin de faire parler nos expressions culturelles et artistiques en vue de consolider un certain nombre d’aspects liés à l’économie de la culture, tel est l’objectif recherché par ce festival.

Lire également 👉 Festival Pulaaku Renaissance : Les préparatifs de la 5e édition vont bon train

C’est au CENASA que se tient du 27 au 29 octobre 2023 le festival international Pulaaku renaissance. Au cours de ces festivités, panels, conférences, animations artistiques, concours de beauté, expositions constitueront entre autres les activités majeures de ce festival, à écouter Boureima Barry, conseiller culturel, promoteur du festival international Pulaaku.

Pour Jean Emmanuel Ouédraogo, ministre en charge de la culture, la culture Pulaaku véhicule des valeurs de solidarité, de fraternité, de respect mutuel, de tolérance. Également, il a fait savoir qu’au sortir des panels, des recommandations solides, au regard de la qualité des panelistes, permettront véritablement de faire du Burkina Faso un havre de paix.

« Le festival international Pulaaku permet à tout peuple et à toute communauté de resserrer les liens entre les acteurs du territoire et les communautés et de créer un temps fort de rassemblement et de communion, toutes choses sans lesquelles aucun projet de développement ne peut s’opérer et de façon durable », a déclaré Jean Emmanuel Ouédraogo.

Ce festival s’inscrit dans le cadre, selon Hamadou Dicko, parrain, de faire la promotion de la culture et de la cohésion sociale à travers la culture. Pour lui également, le défi actuel c’est d’apprendre à vivre ensemble de nouveau dans nos différences culturelles.

« Ce qui nous unit sur le plan culturel est plus essentiel que ce qui nous divise. Également je voulais insister sur le fait que dans du sang mossi, il y a du sang peulh. Dans le sang peulh, se trouve du sang Bissa. Dans le sang Bissa se trouve le sang Bwaba. Et cela est valable pour toutes les communautés du Burkina Faso », a-t-il souligné.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

Écouter l’article

publicite