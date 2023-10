Festival Pulaaku Renaissance : Les préparatifs de la 5e édition vont bon train

publicite

0 Partages Partager Twitter

Depuis 2012, le Festival International Pulaaku émerveille le public burkinabè et ses environs. Ayant connu des moments de suspensions pour diverses raisons, le festival renait de ses cendres, pour la 5e édition. A l’orée de ce rendez-vous, le comité d’organisation a décliné les grandes articulations lors d’un point de presse, le mardi 17 octobre 2023.

La suite après cette publicité

Le Festival international Pulaaku se tient pour la 5e fois du 27 au 29 octobre 2023, à Ouagadougou. « Comme on le dit, la culture est une source et une grande ressource pour bâtir un monde de diversité culturelle qui se nourrit de paix pour faire germer le progrès humain.

Si nous voulons oser inventer l’avenir, nous devrions accepter de puiser dans la source de nos valeurs pour épouser le chemin de la cohésion afin de regarder dans la même direction », a renseigné le promoteur du festival, Boureima Barry.

Pour une 5e édition, ce festival de grande envergure a pris un nom de baptême qu’est le festival international renaissance. Cette nouvelle identité, à en croire les promoteurs, vient à point nommé au regard du contexte que vit le Burkina Faso. « Ce festival s’inscrit dans une période assez particulière pour nous.

Nous vivons une situation sécuritaire assez difficile, avec son lot de déplacés, avec son lot de personnes vulnérables. Je pense qu’aujourd’hui, la question qu’on devrait se poser, c’est comment est-ce que nous arriverons à installer un cadre d’échange, un cadre de dialogue, un cadre où nous arriverons à faire parler comme nos cœurs », a argué Amsa Diallo, membre du comité d’organisation.

Outre ce volet festif, ce festival s’inscrit dans un domaine humanitaire. Et pour y parvenir, des collectes de dons seront faites notamment, en nature et en espèces, pour prêter mains fortes à toutes ces personnes en difficultés.

Rendez-vous est donné du 27 au 29 octobre 2023, au CENASA, pour vivre la 5e édition du festival International Pulaaku Renaissance, sous la thématique « nos expressions culturelles au service de la cohésion sociale et de la lutte contre l’extrémisme violent ». L’initiative est portée par Espoir Prod et Events et le CENASA.

Sié Frédéric KAMBOU

Ariane Jessica BASSOLE (Stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

publicite