Tour du Faso 2023 : Paul Daumont, le roi du sprint, domine la deuxième étape

Le Burkinabè Paul Daumont s’est à nouveau imposé sur la deuxième étape du Tour du Faso 2023 après avoir remporté celle de la veille. Il affiche, par-là, ses intentions de conserver le maillot jaune jusqu’au soir du 5 novembre 2023.

Avant le départ de Noryida, l’équipe nationale du Burkina Faso a reçu son chapeau de meilleure équipe du Tour du Faso à l’issue de la première étape. Paul Daumont est la principale attraction, lui qui porte le maillot jaune.

Au top départ, le Burkinabè avec son avantage décide de rester dans le peloton. Son coéquipier Mouni Vincent décide d’attaquer et amène avec lui Issouf Ilboudo de l’équipe régionale de l’Ouest et le Camerounais Salikou Jérémie Kossoko.

Mouni Vincent domine les sprints intermédiaires

Mouni Vincent tient l’échappée jusqu’à Ouagadougou avec une avance de près de trois minutes sur le reste du peloton contrôlé par les Belges. Il remporte les deux sprints intermédiaires devant Issouf Ilboudo et Salikou Jérémie Kossoko. Mais à la sortie de la capitale burkinabè, les fuyards sont rattrapés.

Le peloton est regroupé et tous les leaders sont là. Une victoire au sprint s’annonce entre Marocains, Burkinabè et notamment Belges. Mais sur la ligne d’arrivée, Paul Daumont, protégé par ses coéquipiers et qui n’a pas eu à fournir de grands efforts surgit. Il lance le sprint avec des Belges. La puissance des jambes de Paul Daumont fait parler la poudre.

Il est le premier à franchir la ligne d’arrivée à Ziniaré sous les acclamations du public. Le temps mis pour cette étape est de 2h25’45 soit une vitesse moyenne de 43,829 km/h. Il devance le Belge Wouters Rutgers, également deuxième la veille à Pô.

