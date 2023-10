Formation de qualification en performance industrielle : Des leaders d’entreprises certifiés

publicite

Le groupe G&D, expert en certification ISO et audits des systèmes de management (ASM), a organisé un séminaire de qualification en performance industrielle. Les participants à cette session de formation ont été certifiés lors d’une cérémonie de clôture le jeudi 26 octobre 2023 à Ouagadougou.

Le séminaire de formation de qualification en performance industrielle a été initié pour former et qualifier des spécialistes afin de renforcer leurs capacités en qualifications internationales de conduite des grands projets de transformation vers l’innovation.

Habitata Djire Granger, PDG du groupe de certification ISO et de formation de qualifiante dans le domaine sélectif internationaux, a précisé que le contenu des formations est lié au choix des participants.

«Il est important pour nous d’avoir des personnes qui nous représentent à l’international, dans des instances comme l’ISO, l’organisme international de normalisation. Face aux défis mondiaux, il est important de voir des experts burkinabè qui pourront donner leur avis technique au nom du pays. C’est en quelque sorte l’objectif de cette formation», a-t-elle indiqué.

Traoré Ibrahim Sory, récipiendaire à l’issue de la formation, a salué la tenue de ce séminaire. « Nous sommes satisfaits de la formation reçue. Les formateurs ont été très compétents et pédagogues. Etant certifié on doit redoubler d’efforts pour apporter les connaissances acquises lors de cette formation sur les impacts, les performances et surtout la résilience dans nos entreprises », a-t-il relevé.

Ousmane David Zané, représentant du ministre en charge de la fonction publique, a félicité les initiateurs de cette formation et le choix porté sur le Burkina Faso pour abriter cette rencontre. Au sortir de cette session de formation les organisateurs ont émis le souhait que les récipiendaires à travers l’expérience acquise dans la performance industrielle puissent porter la voix du Burkina Faso à l’international.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

