Tour du Faso 2023 : Le Premier ministre parrain de la 4e étape

Le Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela parraine la quatrième étape du Tour du Faso 2023 prévue le lundi 30 octobre 2023 entre Ouagadougou et Koupéla, longue de 136,800 km. Cette information pourrait motiver encore plus les Étalons cyclistes pour récupérer le maillot jaune perdu par Paul Daumont lors de la 3e étape à Ouagadougou.

Le Ministre des sports, de la jeunesse et de l’emploi Boubakar Savadogo a promis que des membres du gouvernement feront l’effort pour être présents sur les différentes étapes du Tour du Faso 2023.

Le président de l’Assemblée législative de transition, Dr Ousmane Bougouma, a parrainé la troisième étape à Ouagadougou.

