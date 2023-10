Tour du Faso 2023 : « L’espoir n’est pas perdu », selon le directeur technique Martin Sawadogo

publicite

C’était un coup dur pour les Etalons cyclistes à la troisième étape de la 34e édition du Tour du Faso. Paul Daumont a perdu son maillot jaune de leader après l’étape de Ouagadougou. Mais, le directeur technique national (DTN) de la fédération burkinabè de cyclisme (FBC) Martin Sawadogo se veut confiant. Rien n’est perdu.

« Ce qui n’a pas marché, c’est qu’on n’a pas su défendre les bonifications. Les autres qui nous poursuivaient attaquaient. Il y a eu une coalition dynamique des Marocains, des Belges pour effectivement conquérir le maillot jaune », a affirmé Martin Sawadogo, le directeur technique national.

Selon lui, les coureurs ont respecté les consignes. Mais, les Burkinabè ont pêché au niveau des sprints intermédiaires.

« Je crois que ce sont les bonifications qui ont beaucoup joué. Il y a eu une certaine adversité qui n’a pas pardonné. Surtout au sprint final, il a été fermé à l’arrivée », analyse Martin Sawadogo.

Pas de panique selon le DTN. Rien n’est perdu pour les Étalons qui peuvent encore espérer le maillot jaune. « L’espoir n’est pas perdu. C’est une course à étape et il reste 7 étapes. La différence d’écart fait 3 secondes. Demain même une bonification des sprints intermédiaires si Paul vient premier il récupère déjà son maillot. Et à l’arrivée finale, si Paul arrive premier, il reprend son maillot. Cela nous permet de nous remettre en cause et de ne pas être trop confiants », estime Sawadogo.

Paul Daumont avait prédit qu’il ne fallait pas crier victoire après les deux premières étapes. La réaction des Burkinabè est attendue lors de la quatrième étape entre Ouagadougou et Koupéla pour une distance de 136,800 km.

