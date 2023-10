Littérature : Atiana Serge Oulon présente « L’ethnie au Burkina Faso : Amalgames et dérives » et « Les secrets de deux putschs »

Atiana Serge Oulon, journaliste et directeur de publication du bimensuel d’investigations et de reportages L’Évènement, a présenté puis dédicacé officiellement ses livres « L’ethnie au Burkina Faso : Amalgames et dérives » et « Les secrets de deux putschs », le lundi 30 Octobre 2023 à Ouagadougou.

« Les secrets de deux putschs », d’un volume de 75 pages, est le fruit d’enquêtes. Il retrace le déroulement des faits du 24 janvier 2022 et du 30 septembre 2022. Fort de 111 pages, « L’ethnie au Burkina Faso : Amalgames et dérives », livre des récits de stigmatisations et des dérives meurtrières.

Atiana Serge Oulon, journaliste et directeur de publication du bimensuel d’investigations et de reportages L’Evénement, est l’auteur desdits ouvrages.

Sur « L’ethnie au Burkina Faso : Amalgames et dérives », il a laissé entendre que l’idée de départ, c’était d’évoquer les conflits entre agriculteurs et éleveurs, mais au fil de l’écriture, la question s’est avérée plus profonde d’où des questions politiques, de chefferie… soulevées dans l’ouvrage.

« C’est un premier projet d’écriture de livre. Je l’ai commencé fin 2013-2014. Et à partir de 2014, j’ai commencé à parcourir un peu le Burkina Faso. L’idée de départ, c’était d’évoquer un peu les conflits entre agriculteurs et éleveurs et par la suite, je me suis dit que ça va un peu plus au-delà. Si vous voyez dans l’ouvrage, il y a des questions politiques, la crise post-électorale dans les Hauts-Bassins, notamment à Karangasso-Vigué… », a-t-il expliqué.

« Les secrets de deux putschs », Atiana Serge Oulon l’a présenté comme le témoignage d’un journaliste. « C’est une contribution, beaucoup plus sur l’aspect militaire », a-t-il indiqué. Publiés aux Editions Mercury, à Ouagadougou, les ouvrages sont disponibles au prix unitaire de 5 000 F CFA.

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

