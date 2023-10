Prévention du cancer du sein : L’association Kayira sensibilise des femmes à Pabré

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’association Kayira s’est donnée pour mission de venir en aide aux personnes vulnérables. Elle a tenu une journée de sensibilisation dans un site de déplacés internes à Pabré, ce mardi 31 octobre 2023. Il s’est agi de regrouper plus d’une centaine de femmes afin de faire passer des messages sur la prévention du cancer du sein.

La suite après cette publicité

Après sa conférence publique et sa séance de dépistage gratuit tenues à l’université privée de Ouagadougou, l’association Kayira a tenu une séance de sensibilisation à l’égard des femmes déplacées internes basées à Pabré.

Il s’agit, selon la présidente de l’association, Elvira Yehoun, de mettre à la disposition de ces femmes les conduites à tenir pour prévenir cette maladie qui endeuille plusieurs familles au Burkina Faso. « Nous avons effectué ce déplacement pour faire une journée de sensibilisation de dépistage sur le cancer du sein. Déjà nous allons mettre l’accent sur la prévention. Les Mesures à prendre, nous allons expliquer ce que c’est que la maladie et comment l’éviter », a-t-elle indiqué.

A l’écouter, le choix a été porté sur le site au regard du nombre prépondérant de femmes sur place. « Les déplacés sont des personnes vulnérables qui n’ont pas forcément les notions sur la maladie. C’est surtout leur expliquer comment s’auto palper. Nous sommes venus ici à Pabré parce que nous avons voulu au-delà de Ouagadougou, sortir pour faire profiter d’autres localités », a ajouté Elvira Yehoun.

Un choix que le représentant du site, Boureima Konfé, a salué. « Vraiment ce que l’association a fait ce matin nous va droit au cœur. C’est déjà un début et c’est vraiment formidable. Souvent les femmes en souffrent mais elle ne le savent pas. Donc venir ici et leur expliquer ce processus c’est vraiment beaucoup nous aider. Et cela va permettre à nos femmes d’être à l’abri de cette maladie qui fatigue beaucoup les femmes », a-t-il salué.

KAYIRA est une association à but non lucratif qui a pour objectif premier, selon ses responsables, de venir en aide aux plus démunis et aux couches défavorisées à travers des actions concrètes à impacts durables. Avant cette date, elle avait tenu une séance de dépistage gratuit à Ouagadougou où elle a dit avoir touché une cinquantaine de jeunes.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

Écouter l’article

publicite