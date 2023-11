Tour du Faso 2023 : Jeune premier et Aboubakar 14, deux maîtres du micro !

Aboubakar Tiemtoré dit 14 et Baudoin Koudougou dit Jeune premier sont deux animateurs sur les plateaux du Tour du Faso 2023. Grâce à leurs cultures générales, leur sens de l’humour, de la rhétorique, ils distillent la bonne humeur sur les différentes étapes du Tour du Faso. Portraits croisés !

L’un est très âgé. Il est sur les routes du Tour du Faso depuis les premières années de sa création. L’autre est plus jeune. Il compte une vingtaine d’années sur les routes du Tour. Mais, ils ont une passion commune, l’art de la parole et la maitrise du micro. A l’arrivée des différentes étapes du Tour du Faso, c’est leur voix que vous entendez souvent, en fond comme ce mercredi 1er novembre 2023 à l’arrivée à Koudougou.

« Le sprint est lancé ! Je vois le Maroc. Je vois la Belgique. Le Burkina Faso. La Belgique. Le Burkina Faso. Paul Daumont. Victoire de Paul Daumont »…

Ancien cycliste et animateur avec des agences de publicité, Aboubakar Tiemtoré dit 14 se retrouve dans un plateau d’animation du Tour du Faso en 1989. A l’époque, il coanime avec des journalistes de renom comme Roger Zami, acteur ayant joué dans le film Commissariat de Tampy et Ambroise Tapsoba, un autre animateur de renom.

Le père et le fils

C’est en 2003 ans que Baudoin Koudougou arrive sur le Tour du Faso. Là déjà, officiait son collègue Aboubakar Tiemtoré dit 14. Animateur dans des plateaux de régie publicitaire, le jeune homme découvre un autre monde de l’animation sportive à savoir : le cyclisme.

Ses débuts, Jeune premier est en compagnie de Sofiane Coulibaly, Aboubakar 14, Mo Alim (décédé). Au fil du temps, le duo finit par se distinguer par une sorte de complémentarité et leur sens de l’humour. Jeune premier du fait de sa jeunesse dégage une forte énergie alors que 14 est plus posé.



Après le décès de Mo Alim et Sofiane Coulibaly étant basé à Bobo-Dioulasso, le duo se retrouve à animer lors des courses cyclistes sur l’avenue Charles de Gaulles. Aboubakar 14 prend Jeune premier sous son aile.

« Jeune premier est en train de prendre le relais. C’est mon fils et je suis fier de lui. Si je suis toujours là, c’est pour l’accompagner. Sinon, je n’ai plus mes forces d’il y a une vingtaine d’années », dit avec humour Aboubakar Tiemtoré dit 14.

Mal rémunérés mais heureux…

En retour, l’élève est reconnaissant envers son maitre. « Quand je suis arrivé sur le tour, 14 m’a rapidement adopté parce qu’on se connaît déjà. Avec Sofiane, nous avons partagé beaucoup d’expériences ensemble », explique Jeune premier.

Polyglotte, Jeune premier égaille le public avec ses blagues, ses histoires drôles, des anecdotes des plus croustillantes. L’homme imite à la perfection le Gourounsi, le Moaga, le Bissa, le fulfuldé, parle quelques mots en arabe qui lui permettent aussi de taquiner certains coureurs étrangers.



Quant à Aboubakar Tiemtoré dit 14, il a également le sens aigu de l’humour. Lui se plait à jouer le rôle du sage. Quand ce duo est réuni, c’est une véritable bombe de rigolades sur les différentes étapes et plateaux d’animations du Tour du Faso.

Actuellement, sans Jeune premier et Aboubakar 14, le Tour du Faso manquerait une partie de son âme. Mais, pour ces deux animateurs, le plus important au Tour du Faso, c’est la passion du micro. Malgré que ces animateurs se disent « mal rémunérés », cela n’est pas un problème pour eux. Vivre sa passion est plus important que vivre de sa passion, selon eux !



