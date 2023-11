Une Coalition de syndicats et d’OSC « exige l’annulation pure et simple des réquisitions »

publicite

0 Partages Partager Twitter

La Coalition de syndicats et d’organisations de la société civile (OSC) ayant appelé à un meeting le 31 octobre 2023 à la bourse du travail de Ouagadougou a dénoncé les réquisitions faites par le MPSR2 et a apporté son soutien aux personnes réquisitionnées. C’était à l’occasion d’une conférence de presse ce lundi 6 novembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

La Coalition de syndicats et d’organisations de la société civile (OSC) ayant appelé à un meeting le 31 octobre 2023 à la bourse du travail de Ouagadougou s’est « inquiété » des réquisitions faites par le Mouvement patriotique pour la restauration et la sauvegarde (MPSR2), qui à leur sens, « visent à faire taire toutes les voix discordantes ne peuvent qu’aggraver la fracture sociale et mettre à mal la cohésion sociale et le vivre-ensemble, gages d’une victoire sur le terrorisme ».

La Coalition dit apporter son soutien et sa solidarité à toutes les personnes réquisitionnées/sanctionnées. Elle a ensuite dénoncé et condamné avec la plus grande fermeté ces réquisitions qu’elles ont qualifiées de punitives. Elle a en outre exigé du pouvoir du MPSR2, l’annulation pure et simple desdites réquisitions et la garantie des libertés individuelles et collectives pour tous les citoyens.

Elle dit, par ailleurs, « tenir le Capitaine Ibrahim Traoré et son MPSR2 pour responsables de toute atteinte à l’intégrité physique et morale de nos camarades et de tous les citoyens victimes de ces pratiques répressives ainsi que toute dégradation de la situation ».

En somme, la Coalition a appelé à faire front face ces actions du pouvoir. « Nos organisations appellent leurs militants et sympathisants, les démocrates de notre pays épris de justice et de paix et l’ensemble du peuple burkinabè à s’organiser pour résister contre l’arbitraire et contre toutes formes de manifestation d’injustices et à rester à l’écoute de tout mot d’ordre que commanderait l’évolution de la situation », a lancé Nicolas Ouédraogo, membre de la Confédération générale des travailleurs du Burkina (CGT-B).

Tambi Serge Pacome ZONGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite