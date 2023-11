Avec la A70, la marque Itel veut taper fort !

publicite

Depuis plusieurs années, la marque Itel se donne les moyens de travailler à offrir à sa clientèle des téléphones de dernière génération. Pour plus d’efficacité et répondre aux exigences des nouvelles technologies, Itel a lancé un nouveau produit sur le marché dénommé Awesome A70, ce dimanche 5 novembre 2023, à Ouagadougou.

Lancée en février dernier, la marque Itel A60 a engrangé un succès sans pareil. Quelques mois après, les promoteurs de Itel reviennent encore plus forts avec une nouvelle marque qui défie toute concurrence : La Awesome A70. Ce nouveau bijou a officiellement été présenté le dimanche 5 novembre 2023. Cette nouvelle marque vient avec des innovations.

« La Itel A70 est dotée d’un écran 6.6. Batterie 5000mAh autonomie de 14 heures non-stop de jeux, 60h non-stop en communication, 24h en visionnage de vidéo, charge de type C de 10 watts. L’innovation clé est la mémoire de base 128+8 pour permettre de stocker les données.

La Itel A70 a une barre dynamique intelligente qui permet de recevoir les notifications quotidiennes facilement. La A70 est également dotée d’un processeur octo-core avancé pour assurer une navigation fluide à moindre coût. Il comporte un nouveau système OS 13 qui permet de retracer le téléphone en cas de vol », a annoncé Auster Ben Aziaguê, responsable vente en détail à Itel Burkina.

Lancé en ce jour, le nouveau bijou A70 nourrit déjà de grandes ambitions. « D’ici la fin d’année, nous espérons vendre au minimum 35.000 pièces de ce téléphone sur le marché au Burkina », a souhaité Thiam Mamadou, responsable commercial de la marque Itel au Burkina Faso. Pour donc faire de cette ambition une réalité, une machine de marketing est prévue afin de toucher le maximum de clients.

« Nous allons faire des Roadshow, des parades dans trois grandes villes du Burkina (Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Manga, ndlr), pour montrer au grand public les différentes caractéristiques de la A70. On a démarré des actions de diffusions radio qui vont s’étendre sur un mois.

En plus de ça nous allons engager des diffusions télé. Nous avons également des stratégies hors ligne, c’est-à-dire à travers nos pages et les pages de nos confrères pour booster le modèle sur les différents réseaux sociaux et les sites web. Nous aurons aussi des Co branding qui vont se passer en deux phases, notamment avec notre partenaire Orange et les boutiquiers », a confié Thiam Mamadou.

Sortie en quatre couleurs, à savoir le noir, le bleu, le vert et le jaune, la Itel A70 vise à atteindre 20 pays. Et pour cette cérémonie de lancement, des jeux concours ont été de la partie où les heureux bénéficiaires ont eu des téléphones de la marque A70, des télévisions, des motos, des réfrigérateurs et bien d’autres lots. Pour ce qui est du coût du téléphone, il sera vendu à moins de 50.000 FCFA, à entendre les promoteurs de la marque.

Créée en 2006, la marque Itel officie dans la fabrication et la commercialisation des téléphones avec touches, des smartphones et des tablettes. Itel est présente dans 70 pays, et le Burkina fait partie des pays qui vendent le plus la marque.

