63e anniversaire des Forces armées nationales : Les détachements de Gendarmerie de Solhan et de Barani communient avec les populations

En marge de la célébration du 63e anniversaire des Forces Armées Nationales, les détachements de Gendarmerie de Solhan, dans la région du Sahel et de Barani, dans la Boucle du Mouhoun, ont communié avec les populations de ces deux (02) communes rurales.

À Solhan, les gendarmes du détachement ont laissé parler leurs cœurs les 30 et 31 octobre 2023. De concert avec la Direction de l’Action Sociale et des Blessés en Opérations de la Gendarmerie Nationale (DASBO-GN), des vivres ont été remis à des veuves de VDP tombés au front, en signe de solidarité et de compassion. Le détachement a également ravitaillé la cantine scolaire en vivres. Par ailleurs, un drapeau a été offert à l’École Solhan B.

Pour clore cette série d’actions civilo-militaires, un repas communautaire a réuni gendarmes, VDP, personnel de santé, enseignants et habitants de la commune.

Dans la Boucle du Mouhoun, le Groupe d’Action Rapide, de Surveillance et d’Intervention (GARSI) de Barani a aussi marqué d’une pierre blanche la célébration de l’anniversaire des FAN en témoignant sa solidarité à l’École primaire publique « Barani A ».

En effet, le Commandant du GARSI a remis le 31 octobre 2023 à cette école, un drapeau, un lot de fournitures, du matériel didactique et des vivres, en présence des autorités de la localité. Il faut souligner que les actions des FDS ont permis la réouverture des classes à Barani depuis le 23 octobre 2023 au grand bonheur des élèves, des parents et encadreurs.

Lutter contre le terrorisme, c’est aussi travailler à gagner les cœurs des populations que nous protégeons.

Source : Service Com Gendarmerie Nationale

