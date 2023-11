Montée des couleurs à la Présidence du Faso : Le Chef de l’Etat invite à plus d’intégrité et de don de soi

Le Président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE, a présidé ce lundi matin 6 novembre 2023, la cérémonie de montée des couleurs au palais de Koulouba.

A cette occasion, il a exhorté tous les travailleurs à plus de dignité, d’intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les Forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire.

Pour le Chef de l’Etat, les couleurs nationales symbolisent l’intégrité, la probité et le sens du sacrifice. « C’est un honneur de nous retrouver pour cette montée des couleurs pour lesquelles nous sommes prêts à vivre ou à mourir. La Patrie que nous ont léguée nos ancêtres ne se porte pas assez bien comme on le souhaite.

Mais si cette guerre est imposée à notre génération, c’est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir », a déclaré le Capitaine Ibrahim TRAORE qui a invité ses collaborateurs à être des modèles et à avoir l’intelligence des situations, surtout en ces moments.

« Celles et ceux qui ont des propositions peuvent les reverser à mon cabinet. Nous avons besoin de toutes les idées et toutes les intelligences », a-t-il indiqué. Selon le Chef de l’Etat qui annonce que la Transition aborde un nouveau virage, il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus.

« Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la Nation. Une Nation ne se construit pas dans l’indiscipline et le désordre », a-t-il conclu.

Source : Direction de la Communication de la Présidence du Faso

