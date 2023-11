Burkina Faso : Les forces combattantes nettoient plusieurs localités (AIB)

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Forces combattantes avec l’aide des vecteurs aériens ont tué ces dernières heures plusieurs terroristes sur différents théâtres d’opérations, a appris l’AIB mercredi ce 8 novembre 2024.

La suite après cette publicité

Les forces combattantes sont au four et au moulin pour rétablir la paix et la sécurité au Burkina Faso. Ce 8 novembre 2023, elles ont livré bataille avec les Forces obscures dans presque tous les regroupements.

Dans la localité de Soum Bella, près de la frontière avec le Mali, les vecteurs aériens ont attendu patiemment que des terroristes se regroupent dans une bourgade abandonnée, avant de les exterminer. Ainsi les terroristes ont été détruits en même temps que leurs logistiques pendant leur conclave.

A Inata, les terroristes qui se concertaient sous des arbres aux abords d’une route, ont été foudroyés, pendant que les blessés ont voulu prendre la fuite. Mais peine perdue, ils se sont écoulés plus loin, raides-morts. Dans le secteur ouest, des criminels ont installé une base à quelques kilomètres de Padema et pensaient se la couler douce après leurs attaques.

Mais la fin a sonné pour eux. Grâce à plusieurs salves de frappes, ils ont été consumés dans de grandes flammes. Les blessés ont essayé de se tirer d’affaires mais ils ont été également calcinés. Selon les informations de l’AIB, les opérations se poursuivent pour reconquérir l’intégrité territoriale.

Sources : Agence d’information du Burkina (AIB) et Télévision nationale (RTB)

Écouter l’article

publicite