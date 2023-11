La 9e édition du Festival du film scientifique prévue du 7 au 12 novembre 2023 à Ouaga

publicite

Du 7 au 12 novembre 2023, il se tiendra à Ouagadougou la 9e édition du festival du film scientifique. Le mardi 07 novembre 2023 à l’institut Goethe de Ouagadougou est alors intervenue la cérémonie officielle d’ouverture dudit festival.

Quatre jours durant, soit du 7 au 12 novembre 2023, des établissements d’enseignement secondaire des villes de Koudougou et Ziniaré accueilleront des projections de films scientifiques. A Ouagadougou, en plus des établissements d’enseignement secondaire, l’institut Goethe et l’espace Gambidi accueilleront également lesdites projections.

« Le festival du film scientifique est non seulement l’occasion de montrer par l’image quelques défis majeurs auxquels nos sociétés sont confrontés, et les solutions qui peuvent permettre de les relever durablement.

Nous espérons aussi qu’il permettra de susciter des vocations de chercheurs à l’issue des différentes projections qui sont programmées », a fait savoir Fabrice Courtin, représentant de l’Institut de recherche pour le développement (IRD), par ailleurs président de la cérémonie d’ouverture.

En marge de la cérémonie d’ouverture du festival, Harouna Neya, jeune réalisateur burkinabè, pour avoir été lauréat de « science film festival édition 2023 » avec son film « Mottes de Terre », a reçu la somme de 1 000 000 F CFA.

L’institut Goethe et l’institut de recherche pour le développement soutiennent des réalisateurs burkinabè dans la réalisation de films sur des thèmes scientifiques. Lequel partenariat a permis de financer la production du film « le vaccin R21 contre le paludisme » d’Aziz Nikiéma projeté à l’occasion.

La 9e édition du festival du film scientifique se tient dans le cadre du « science film festival », un événement international qui se déroule sur plusieurs continents. Le Goethe Institut en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), à travers ce festival, vise à promouvoir le cinéma scientifique au Burkina Faso. « Décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes » est le thème de cette 9e édition.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

