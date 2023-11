Étalons : Mamady Bangré absent, « c’est une question de choix » (Hubert Velud)

publicite

Mamady Bangré n’est pas retenu pour le prochain regroupement des Étalons pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre la Guinée-Bissau le 17 novembre et l’Éthiopie le 21 novembre. Selon Hubert Velud, les retours du capitaine Bertrand Traoré et Hassan Bandé expliquent son absence.

Hubert Velud est clair sur le sujet. « Bangré absent, c’est une question de choix », explique Hubert Velud dès que la question lui est posée. Il justifie son absence du groupe par le retour de deux joueurs présents à la dernière Coupe d’Afrique des nations (CAN).

« Effectivement, le retour de Bertrand Traoré et Hassan Bandé a fait qu’il y a un choix qui s’est opéré par rapport à Bangré. Et effectivement, le choix par rapport à Fessal Tapsoba, c’est une question aussi de choix et de jugement par rapport à ce qui s’est passé au dernier regroupement », a répondu Hubert Velud concernant le sociétaire de Toulouse, six matchs et une passe décisive.

Par contre, hormis cette absence et les deux retours, Hubert Velud souligne que le groupe n’a pas changé par rapport au dernier regroupement. « J’ai voulu garder la même ossature. Chacun devra reprouver sa valeur. C’est une question de choix par rapport aux joueurs qui reviennent », a conclu sur ce sujet Hubert Velud. L’objectif des Étalons est de se qualifier pour la prochaine Coupe du Monde a rappelé Hubert Velud.

