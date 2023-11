L’équipe des communicateurs du privé remporte la 4e édition de la coupe du ministre en charge de la culture

publicite

La 4ème édition de la coupe du ministre en charge de la culture a connu son apothéose ce jeudi 9 novembre 2023, sur le terrain du Siguian sport Arena de Ouaga 2000. L’équipe des corps transversaux du secteur public et l’équipe formée par les communicateurs du secteur privé sont parvenues en finale. L’édition a été remportée par l’équipe des communicateurs sur le score de 1 but à 0.

La suite après cette publicité

Depuis le 12 octobre 2023, les acteurs du ministère en charge de la communication et structures rattachées formaient des équipes pour communier dans le football et bien d’autres disciplines de loisir. Ce jeudi 9 novembre 2023, cette compétition a refermé ses portes à travers la grande finale du football.

La finale a opposé l’équipe des corps transversaux du secteur public à celle formée par les communicateurs du secteur privé. Elle s’est soldée par la victoire de la deuxième citée sur le score de 1 but à 0. Le capitaine de l’équipe victorieuse Luc Pagbelguem a dédié cette performance à la confiance de l’équipe.

« Le secret a été d’y croire. Dès qu’on a lancé cette compétition, quand j’ai l’occasion d’approcher le ministre je lui avais promis ce trophée. On est rentrés doucement dans cette compétition. Mais nous on se fait confiance. C’était vraiment un trophée qui nous tenait à cœur. En tout cas ce soir, nous sommes très heureux », s’est réjoui le capitaine de l’équipe.

Pour le ministre en charge de la culture Jean Emmanuel Ouédraogo, l’ambiance de cette finale résume parfaitement la philosophie de ce tournoi.

« C’est vraiment de donner l’occasion à l’ensemble des corps et métiers du secteur pour pouvoir rivaliser dans des compétitions que ce soit en sport et en loisir. Ce soir c’était une belle finale. Je pense que c’est tout le monde qui a gagné », a indiqué le ministre.

C’est aussi un objectif qui a valu l’accompagnement de Celestin Zougrana, celui-là même qui s’est prononcé au nom des parrains. « Le sport c’est noble. C’est un plaisir pour nous d’avoir participé à ce tournoi », a-t-il déclaré au nom des autres.

Outre le football, cette édition s’est également tenue sous les couleurs de jeux de loisirs notamment le jeu de Dame, Scrabble, etc. En football la première équipe a empoché une enveloppe en plus du trophée et des jeux de maillots.

Abdoul Gani BARRY

Burkina 24

