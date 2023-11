Le RAME célèbre ses 20 ans d’existence autrement !

publicite

A l’occasion de la commémoration de ses 20 ans d’existence, le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) a présenté les résultats du rapport annuel 2022 de la veille citoyenne sur la santé au Burkina Faso, le jeudi 9 novembre 2023, à Ouagadougou.

2003-2023, cela fait exactement 20 années que le Réseau Accès aux Médicaments Essentiels (RAME) contribue par son organisation et ces activités à l’accès aux médicaments de façon spécifique et à l’accès aux soins de qualité de manière générale au Burkina Faso, dans la région Ouest-africaine, au niveau du continent africain et dans le monde.

Après 20 années d’actions posées, il était de bon ton pour le RAME de s’interroger sur son organisation, son fonctionnement, ses forces et faiblesses, afin de dégager les jalons des prochaines années.

Le RAME a avancé que le niveau de couverture de la collecte est en augmentation en passant de 710 formations sanitaires touchées en 2021 à 825 en 2022, comparé à 2021. Ce qui laisse à dire « qu’en 2021, la collecte avait pu couvrir 56% des districts contre 64% soit environ deux tiers en 2022, soit une augmentation de 8% de la couverture de la situation sanitaire », a renseigné Ali Wali, responsable de la planification et du suivi évaluation du RAME.

En outre, le réseau a engrangé des résultats assez plaisants sur l’accès aux soins de santé dans les formations sanitaires publiques en 2022. A ce titre, on peut noter la couverture des 13 régions sanitaires et de l’augmentation de la couverture des districts sanitaires passant de 56% des districts contre 64% en 2022, soit une augmentation de 8% de la couverture en dépit du contexte sécuritaire ; 98% des PvVIH rencontrées étaient à jour de leur examen charge virale car ayant fait un prélèvement au cours de l’année contre 92,67% en 2021 ; 97% des patients consultés pour le paludisme ont bénéfice d’un test de diagnostic du paludisme, selon Ali Wali.

Par ailleurs, force est de constater que tout n’est pas rose pour le RAME, qui compte des difficultés dans l’exercice de ses fonctions. « 3% des centres de santé visités ont signalé des ruptures de produits antituberculeux au cours des trimestres ; 4% des femmes enceintes rencontrées disent n’avoir pas reçu le TPIg », a-t-il déploré.

Du reste, le RAME pour aller au-delà de toutes attentes a formulé des recommandations à l’endroit des autorités de la santé. « Dans le domaine de la prise en charge du VIH, assurer l’effectivité de la mesure de gratuité totale de la charge virale à toutes les structures publiques et conventionnées à tous les niveaux du système de santé.

Dans le domaine de la prise en charge du paludisme, faire une interpellation à toutes les formations sanitaires sur les principes d’utilisation des TDR et éviter les dépistages systématiques avant les consultations.

Aux usagers, populations et acteurs communautaires, poursuivre le renforcement des connaissances des usagers sur leurs droits et devoirs en matière de santé afin d’améliorer la participation citoyenne, mettre à la disposition du système de santé l’expertise et la disponibilité des acteurs de la veille pour accompagner les approvisionnements dans les zones défis sécuritaires », a énuméré le responsable de la planification et du suivi évaluation du RAME. Le Réseau dans l’ambition d’atteindre ses objectifs dispose d’un numéro vert : 80 00 11 20, où chaque citoyen peut appeler pour faire part de tout constat, quelle que soit la zone.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

