Le nouveau Commissaire de la CENI, Ibrahima OUEDRAOGO, a prêté serment

publicite

0 Partages Partager Twitter

L’audience solennelle de prestation de serment du nouveau Commissaire de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Ibrahima OUEDRAOGO, a eu lieu le jeudi 9 novembre 2023, au siège du Conseil Constitutionnel à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

L’évènement a connu la participation effective du président de la CENI, Elysé OUEDRAOGO, du ministre de la Justice et de la promotion des droits humains, Garde des Sceaux, Me Rodrigue BAYALA, des commissaires de la CENI et aussi des amis et proches de celui qui va désormais siéger au sein de la Commission pour le compte de la Communauté musulmane.

Le président du Conseil Constitutionnel, Me Barthélemy KÉRÉ. a saisi l’occasion pour rappeler au nouveau Commissaire, ses devoirs et obligations conformément aux dispositions de l’article 32 du Code électoral : « Sachez que par le serment que vous venez de prononcer, vous vous engagez à cesser d’être partisan, à vous départir de vos convictions et intérêts politiques ou personnels pour vous mettre résolument au service de l’intérêt général dans l’organisation et la supervision des opérations électorales et référendaires.

Vous le ferez, dans la totale transparence, et dans l’impartialité, avec loyauté, honneur et patriotisme, comme vous l’avez affirmé tout à l’heure, en cohésion totale avec la loi électorale en prononçant votre serment. Vous êtes liés par les termes de ce serment tout au long de votre mandat à la CENI. Point besoin de vous rappeler que la violation de ce serment vous expose à des sanctions » a insisté le président du Conseil Constitutionnel, Me Barthélemy Kéré.

Le nouveau Commissaire, Ibrahima OUEDRAOGO s’est engagé à se joindre à l’équipe des Commissaires de la CENI pour exécuter les tâches qui lui seront dévolues pour le reste du mandat.

Nommé en Conseil des ministres du 30 octobre 2023, en remplacement d’un membre démissionnaire, Ibrahima OUEDRAOGO est un représentant de la composante Société civile. Le tout nouveau commissaire de la CENI est Juriste de formation.

Source : DCEC-CENI

Écouter l’article

publicite