Guide ultime pour la récupération des données de votre carte SD

Introduction

La récupération de données perdues à partir d’une carte SD est cruciale pour préserver des souvenirs précieux, des fichiers importants, et éviter des pertes financières. Grâce à des outils de récupération de données, il est possible de restaurer ces informations et de maintenir l’intégrité de vos fichiers. Dans cet article, nous verrons le guide ultime pour récupérer les données de votre carte SD.

Partie 1 : Pourquoi vous avez perdu les données de la carte SD ?

Dommage physique

La perte de données sur une carte SD peut être causée par un certain nombre de facteurs, notamment des dommages physiques. Les dommages physiques surviennent lorsque la carte SD est endommagée mécaniquement, par exemple en la pliant, en la cassant ou en la soumettant à des chocs ou à des impacts. Ces dommages peuvent entraîner des problèmes de lecture ou d’écriture des données, et donc la perte de fichiers.

Les cartes SD sont également sensibles à d’autres facteurs, tels que l’exposition à l’eau, la chaleur excessive, les champs magnétiques ou les interférences électromagnétiques. Il est donc essentiel de manipuler et de stocker les cartes SD avec précaution afin d’éviter tout dommage physique.

En cas de dommages physiques, la récupération des données peut devenir plus complexe et nécessiter l’intervention d’un professionnel de la récupération de données.

Les fichiers de carte SD sont cachés.

La perte de données sur une carte SD peut également être due au fait que les fichiers sont cachés. Parfois, les fichiers stockés sur une carte SD peuvent sembler perdus, mais en réalité, ils sont simplement cachés ou inaccessibles en raison de certaines configurations ou de problèmes techniques.

Dans certains cas, les fichiers peuvent être cachés en raison de paramètres de sécurité ou de confidentialité, ou ils peuvent être déplacés par erreur dans un répertoire caché. Pour résoudre ce problème, il est généralement possible de modifier les paramètres du système ou d’utiliser un logiciel de récupération de données pour restaurer les fichiers cachés.

La récupération des données des fichiers cachés sur une carte SD peut être réalisée en explorant les paramètres du système ou en utilisant des outils de récupération de données appropriés. Il est important de noter que la récupération de données à partir de fichiers cachés est généralement plus simple que la récupération à partir d’une carte SD physiquement endommagée.

Incompatible avec votre appareil

La perte de données sur une carte SD peut également être due à l’incompatibilité avec votre appareil. Les cartes SD peuvent avoir différents formats de fichiers et systèmes de fichiers, et si une carte SD n’est pas compatible avec l’appareil que vous utilisez, cela peut entraîner une perte de données.

Par exemple, si une carte SD est formatée avec un système de fichiers non pris en charge par votre appareil (par exemple, exFAT au lieu de FAT32). L’appareil peut ne pas être en mesure de lire les données correctement, ce qui peut entraîner des pertes de données.

La récupération de données dans ce cas peut nécessiter la conversion du format de fichier de la carte SD pour le rendre compatible avec l’appareil. Il est donc important de s’assurer que la carte SD que vous utilisez est compatible avec votre appareil et de prendre des mesures pour éviter toute perte de données due à l’incompatibilité.

Carte SD est formatée par hasard

La perte de données sur une carte SD peut se produire lorsque la carte est accidentellement formatée. Le formatage involontaire d’une carte SD efface toutes les données qui y sont stockées, ce qui peut se produire si vous appuyez sur la mauvaise option lors de l’utilisation de votre appareil ou de votre ordinateur.

Dans ce cas, la récupération des données peut s’avérer difficile, car le formatage efface les informations contenues sur la carte. Toutefois, il existe des logiciels de récupération de données qui permettent de récupérer les fichiers après un formatage accidentel, à condition que la carte ne soit pas utilisée pour stocker de nouvelles données après le formatage.

Partie 2: 5 méthodes pour récupérer les fichiers perdues d’une carte SD endommagée

Wondershare Recoverit

Téléchargez et installez gratuitement Recoverit Free sur votre PC. Veuillez connecter votre carte SD au PC et suivre les étapes suivantes pour récupérer les données de la carte SD .

Vous pouvez le télécharger gratuitement sur Windows ou MAC .

Étape 1. Sélectionner la carte SD

Lancez Recoverit Free, sélectionnez la carte SD et cliquez sur « Scanner » pour démarrer.

Étape 2. Analyser les données de carte SD

Recoverit Free lancera une analyse rapide pour rechercher vos données perdues et cela prendra un certain de temps.

Étape 3. Prévisualisation et récupération des données de la carte SD

Une fois l’analyse terminée, vous pouvez vérifier tous les fichiers récupérables dans la liste. Vous pouvez prévisualiser des fichiers spécifiques et cliquer sur le bouton « Récupérer » pour récupérer vos données.

Note : N’enregistrez pas les données récupérées sur votre carte SD endommagée ou corrompue, car cela écraserait les données et provoquerait une nouvelle perte de données.

Acronis Revive

Pour récupérer des fichiers sur une carte SD endommagée, utilisez Acronis Revive, un bon logiciel de récupération de données. Commencez par télécharger et installer Acronis Revive sur votre ordinateur. Insérez ensuite la carte SD endommagée dans le lecteur de cartes de votre ordinateur et lancez le logiciel. Sélectionnez la carte SD comme source de récupération et laissez Acronis Revive analyser la carte à la recherche de fichiers perdus ou endommagés. Une fois l’analyse terminée, prévisualisez les fichiers récupérables et sélectionnez ceux que vous souhaitez récupérer. Sélectionnez l’emplacement de destination sur votre ordinateur pour enregistrer les fichiers récupérés, puis lancez le processus de récupération. Attendez que le logiciel termine la récupération et vos fichiers seront restaurés avec succès sur votre ordinateur. Suivez ces étapes pour maximiser vos chances de récupérer avec succès les fichiers d’une carte SD endommagée à l’aide d’Acronis Revive.

Utiliser la commande chkdsk

Vous pouvez utiliser la commande chkdsk (disk checker) pour tenter de récupérer les données perdues. Chkdsk est une commande intégrée à Windows qui peut analyser et réparer les erreurs du système de fichiers sur un périphérique de stockage, y compris une carte SD. Elle peut être utile lorsque la carte SD présente des erreurs, des secteurs défectueux ou des problèmes de corruption. En exécutant la commande chkdsk sur la carte SD, vous pourrez restaurer certaines données qui étaient inaccessibles en raison de ces erreurs. Toutefois, il est important de noter que la commande chkdsk peut parfois entraîner une perte irrémédiable de données. Il est donc conseillé de sauvegarder vos données avant d’utiliser cette commande.

Essayer la nouvelle lettre du lecteur

Si vous avez perdu des données sur votre carte SD, l’essai d’une nouvelle lettre de lecteur pourrait être une solution potentielle. Parfois, les cartes SD ne sont pas reconnues correctement en raison de conflits de lettres de lecteur. En attribuant une nouvelle lettre de lecteur à la carte SD, vous pourriez résoudre ce problème et permettre à votre ordinateur de reconnaître à nouveau la carte SD. Cela pourrait rendre vos données de la carte SD accessibles à nouveau. Cependant, gardez à l’esprit que cela ne résoudra pas les problèmes de données corrompues ou perdues. Si vos données sont endommagées, vous devrez peut-être utiliser des logiciels de récupération de données pour tenter de restaurer vos fichiers. Il est toujours recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données avant de tenter des opérations de récupération ou de manipulation de la carte SD.

Réinstaller votre pilote de carte SD

Si vous avez perdu l’accès à votre carte SD, la réinstallation du pilote de la carte SD peut résoudre ce problème. Parfois, des conflits de pilotes ou des mises à jour incorrectes peuvent entraîner la perte de connexion avec la carte SD. Pour résoudre ce problème, vous pouvez réinstaller le pilote de la carte SD en suivant ces étapes :

Cliquez avec le bouton droit sur « Ce PC » ou « Poste de travail » et sélectionnez « Gérer ».

Dans la fenêtre de gestion de l’ordinateur, développez la section « Gestionnaire de périphériques ».

Recherchez la catégorie « Lecteurs de cartes » ou « Contrôleurs de stockage ».

Faites un clic droit sur le pilote de la carte SD et sélectionnez « Désinstaller ». Confirmez si vous y êtes invité.

Ensuite, retirez la carte SD du lecteur.

Redémarrez votre ordinateur.

Réinsérez la carte SD dans le lecteur.

Windows devrait automatiquement réinstaller le pilote de la carte SD.

Cette procédure peut résoudre les problèmes de pilote de carte SD manquants ou corrompus, ce qui pourrait vous permettre d’accéder à nouveau à vos données. Cependant, si vos données sont corrompues ou perdues, vous devrez peut-être utiliser un logiciel de récupération de données pour tenter de les restaurer. Assurez-vous toujours de disposer d’une copie de sauvegarde de vos données importantes pour éviter toute perte définitive.

Conclusion

Si vous cherchez une solution fiable pour récupérer des données perdues sur votre carte SD, Wondershare Recoverit est un excellent choix. Ce logiciel convivial vous permet de restaurer facilement des fichiers, même si votre carte SD a été endommagée, formatée ou si vous avez accidentellement supprimé des données. Il offre une approche simple et efficace, sans publicités intrusives ni complications inutiles. Avec Recoverit, vous avez une option de confiance pour retrouver vos précieuses photos, vidéos et autres fichiers sur votre carte SD. N’oubliez pas de toujours sauvegarder vos données importantes pour éviter les pertes de données à l’avenir.

