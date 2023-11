Mondial U17 2023 : Orange Burkina Faso soutient les Étalons U17 à hauteur de 30 millions FCFA

publicite

Orange Burkina Faso a remis 30 millions FCFA à la Fédération Burkinabè de Football, le mercredi 08 novembre 2023 à Ouagadougou, en soutien aux Etalons U17 qualifiés pour la coupe du monde de football de leur catégorie qui va se disputer en Indonésie à partir du 10 novembre 2023.

Classés 3e à l’issue de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023, avec Souleymane Alio comme meilleur joueur de la compétition, les Etalons U17 avaient été célébrés par leur Sponsor officiel. En effet, Orange Burkina Faso qui avait déroulé le tapis rouge pour les accueillir, avait promis de les accompagner pour le mondial en Indonésie. Chose promise, chose due, le mercredi 8 novembre 2023. Trente millions (30 000 000) FCFA ont été remis à la Fédération Burkinabè de Football (FBF).

Selon M. Mamadou Coulibaly, Directeur Général de Orange Burkina Faso, cette enveloppe financière est un apport exceptionnel de Orange Burkina Faso SA pour accompagner les U17. Il renchérit en disant qu’à travers ce geste, Orange Burkina Faso confirme son statut de supporter N°1 du football burkinabè dans sa diversité. L’apport est exceptionnel, et vise à améliorer les conditions de participation des U17 au mondial en Indonésie.

« C’est une première. Nous avons un contrat avec la FBF qui contient un accompagnement financier de Orange Burkina Faso. Cependant les 30 millions seront une toute première pour accompagner nos jeunes pour qu’ils puissent aller très loin, qu’ils ne manquent de rien étant en Indonésie et qu’ils sachent que tous les Burkinabè pensent à eux et croient en leur victoire », a indiqué M. Assimi Diero, Directeur marketing et communication de Orange Burkina Faso.

La Fédération Burkinabè de Football par la voix de son président Lazare Banssé a salué le geste de Orange Burkina Faso et promet des résultats satisfaisants à son partenaire et au peuple burkinabè. Et cette victoire, Orange Burkina Faso y croit.

« Nous y croyons. Les Etalons nous ont montré que nous sommes une grande nation de football désormais. Quand on a été en finale de la Coupe d’Afrique, quand on a été en demi-finales plusieurs fois, quand on a été demi-finaliste lors de la dernière CAN et qu’on revient au Burkina Faso avec la médaille de bronze pour les U17.

Et quand on réussit à se qualifier pour les dames et aller participer à des compétitions internationales, quand on voit aujourd’hui tous nos frères qui remportent des trophées et des médailles d’or çà et là, rien n’est impossible pour nous. Nous croyons fortement en nos jeunes, ils nous l’ont démontré. Je pense que si nous les soutenons d’une seule voix, ils réussiront », a confié Assimi Diero.

