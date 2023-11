Ouagadougou : La Banque BDU-BF ouvre une nouvelle agence à Cissin pour se rapprocher de sa clientèle 

publicite

La Banque de l’union Burkina Faso (BDU-BF) se rapproche de sa clientèle avec l’ouverture d’une nouvelle agence au quartier Cissin de Ouagadougou. La cérémonie officielle d’ouverture de cette nouvelle agence s’est faite ce vendredi 10 novembre 2023 sous le patronage du président de la Délégation spéciale de la ville de Ouagadougou, Maurice Konaté et le parrainage du Directeur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina.

Ça y est, l’agence BDU-BF Cissin s’ouvre officiellement au grand public. C’est le président de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou himself qui a déclaré officiellement l’agence Ouverte. Pour lui, l’agence de Cissin, à ne point douter, vient enrichir le paysage financier du quartier Cissin au bonheur de sa clientèle et de l’ensemble de la population de Ouagadougou.

Il dit se réjouir de l’ouverture de l’agence BDU-BF de Cissin, « car Cissin est par excellence un quartier dynamique qui voit naître et grandir des unités économiques très diversifiées ».

En effet, l’agence BDU-BF Cissin « est le 23e point de vente de la Banque après 8 ans d’activité », selon le Directeur général de la Banque, Amadou Allaye Sankaré. À l’en croire, l’ouverture de cette agence traduit la volonté de croissance de la Banque affichée par le Conseil d’administration de ladite Banque.

En chiffre, a-t-il relaté, la BDU-BF « c’est un total bilan au 30 septembre 2023 de 421 milliards, c’est la 6e Banque sur 16 à date en termes de résultat net ». Dans les perspectives, Amadou Allaye Sankaré a fait savoir que la Banque a pour ambition de consolider davantage sa position en se hissant dans le top 5 des Banques du Burkina Faso.

La Directrice adjointe de la Chambre de Commerce, Mme Patricia Badolo, représentant le parrain de la cérémonie, s’est réjouie de l’ouverture de l’agence BDU-BF Cissin. Pour elle, c’est la preuve que la Banque reste fidèle à sa vocation d’intermédiation financière et qu’elle s’engage à soutenir de manière diversifiée tous les secteurs d’activité porteurs de l’économie au Burkina Faso en général et de la ville de Ouagadougou en particulier.

Pour l’heure, le Directeur général de la Banque a fait savoir que ce point de vente additionnel, au-delà de permettre d’aller plus vers la clientèle, leur donne la possibilité d’offrir aux usagers des services de plus en plus personnalisés alliant confort et sécurité. Il a terminé en appelant la clientèle à faire de cette agence BDU-BF Cissin la leur, car on leur réserve « un accueil princier distillé par une équipe de jeunes cadres rompus aux techniques modernes de la finance ».

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

