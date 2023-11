Transport ferroviaire : Des manifestants bloquent toujours la voie ferrée malgré l’annonce de reprise du train voyageur

publicite

0 Partages Partager Twitter

Malgré la notification formelle (faite par SITARAIL au ministère burkinabè en charge des transports à travers une correspondance officielle) de la reprise du train voyageur le vendredi 17 novembre prochain, quelques commerçants continuent de bloquer les circulations des trains à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Ces commerçants des gares de train exigent la reprise immédiate des trains voyageurs par lesquels transitent leurs marchandises (attiéké, banane, graines de palme, placali,…) en provenance de la Côte d’Ivoire.

Si on peut bien comprendre la légitimité de ces revendications corporatistes, on n’a aucun doute que bloquer un circuit d’approvisionnement de tout un pays en produits vitaux et de grande consommation (hydrocarbures, produits pharmaceutiques, blé et autres céréales), dont une part importante transite par les trains marchandises, dans ce contexte particulièrement difficile pour notre pays, ne saurait être la meilleure option !

Sachons raison garder pour ne pas jeter l’eau de bain avec le bébé et privilégions toujours le dialogue.

De Josué Bonkoungou

Écouter l’article

publicite