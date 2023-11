Festival AlimenTerre 2023 : Un bilan satisfaisant, selon les organisateurs

publicite

Les rideaux de la 2e édition du festival AlimenTerre ouvert le 8 novembre se sont refermés le samedi 11 novembre 2023 à Ouagadougou. Les organisateurs ont dressé un bilan satisfaisant de cette édition.

Stimuler la réflexion, le dialogue et inspirer des actions concrètes sur les questions du système de l’alimentation, du foncier, de l’agro écologie, de l’agriculture familiale, tels ont été les objectifs recherchés de la 2e édition du festival AlimenTerre.

Le festival AlimenTerre, tenu du 8 au 11 novembre 2023, a été une plateforme où les idées, les solutions ont germé et où les communautés se sont rassemblées pour construire un avenir alimentaire durable et équitable, selon Abdoulaye Barry, coordinateur du festival.

« Cette édition a connu la forte participation des experts, des jeunes qui sont un public cible très important pour nous. Les élèves et les étudiants sont des gens de demain », a-t-il indiqué. Egalement, il a souligné que les 12 films projetés ont touché plus de 2000 personnes et plus de 100 enfants dans plusieurs activités à savoir les techniques d’agriculture.

Abdoulaye Barry a traduit sa satisfaction quant à la tenue de cette édition. « Nous pouvons être très satisfaits parce que quand vous organisez un évènement et que vous arrivez à respecter scrupuleusement votre programme, vous êtes satisfaits. En dehors de quelques retards de démarrage, toutes les activités prévues ont été organisées jusqu’au bout, toutes les innovations ont été expérimentées », a-t-il reconnu.

Pour Alfred Sawadogo, président du conseil d’administration de SOS Sahel, ces jours de projections de films et de débats, ont permis de tirer un certain nombre de problèmes qui sont réels au pays notamment ceux liés aux terres cultivables.

« Le problème a été posé clairement, des acheteurs de la ville notamment de Ouagadougou sont allés au sud de notre pays et ont acheté des terres pour soi-disant mettre en valeur. Les anciens propriétaires n’ont plus de terres et constatent que les terres qui leur avaient été achetées ne sont pas mises en valeur et sont laissées en jachère et personne ne peut s’en approcher.

Il y a un problème qui se pose, car notre pays a besoin de production pour nourrir ses hommes. Cela est un manque à gagner pour notre pays et la solution consiste à un dialogue entre les actuels propriétaires et les jeunes de ces villages », a-t-il expliqué.

Au regard de ces problématiques, Alimata Sawadogo, représentante pays de Humundi a indiqué qu’elles seront portées par un plaidoyer auprès des décideurs.

Wendnekôta Gédéon SANGO (stagiaire)

Burkina 24

