2e édition du Festival de films alimenTerre : Rendez-vous du 8 au 11 novembre 2023

La 2e édition du festival de films AlimenTerre se tiendra du 8 au 11 novembre 2023, au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou. Le comité d’organisation était face à la presse le samedi 4 novembre 2023 à Ouagadougou pour annoncer le lancement officiel du Festival.

« Quelle alternative pour des systèmes alimentaires durables à l’échelle locale et mondiale ?». Tel est le thème de la 2e édition du festival de films AlimenTerre, prévue se tenir du 8 au 11 novembre 2023 au palais de la jeunesse et de la culture Jean-Pierre Guingané à Ouagadougou.

Pour cette édition, des innovations sont à noter et concernent un espace enfants, un atelier dessin, l’aspect décentralisation du festival à travers une caravane dans les villes de Tenkodogo, Koupèla et Mogtédo, etc.

« Le programme de cette édition est conçu pour stimuler la réflexion, favoriser le dialogue et inspirer des actions concrètes. Des panels d’experts éminents partageront leurs idées novatrices ; des expositions de produits agricoles mettront en lumière la richesse de notre agriculture locale ; des ciné-débats rassembleront des discussions profondes ; des ateliers de peinture éveilleront la créativité et des concerts apporteront une touche de célébration à cet événement exceptionnel », a déclaré Abdoulaye Diallo, coordinateur de la 2e édition du festival Alimenterre.

Le Festival Alimenterre 2023, a-t-il en outre fait savoir, aspire à être une plateforme où les idées germent, où les solutions émergent et où les communautés se rassemblent pour construire un avenir alimentaire plus durable et équitable.

La 2e édition du Festival de films Alimenterre, c’est aussi des expositions-ventes, des panels, des ciné-débats, des ateliers de peinture, des concerts, des projections-débats, de l’humour et du théâtre ainsi qu’un forum sur l’agro écologique.

26 millions de francs CFA. C’est le budget indiqué pour l’organisation de cette édition, à en croire le coordinateur du festival. « Vert pâturages » de Gideon Vink et Massoud Barry ; « Marcher sur l’eau » de la réalisatrice Aïssa Maïga ; « Amuka, le réveil des paysans congolais » de Antonio Spanó ; « Burkinabè Bounty : l’agroécologie au Burkina Faso » de Lara Lee sont les films au programme de cette édition.

Abdel BARRO (Stagiaire)

Burkina 24

