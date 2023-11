La Journée mondiale du diabète 2023 célébrée au Burkina Faso

publicite

A l’instar des autres pays du monde entier, le Burkina Faso célèbre chaque 14 novembre la journée mondiale du diabète. Cette année journée a été commémorée ce 14 novembre 2023, sous le thème « Accès aux soins du diabète ».

« Au Burkina, la prévalence du diabète est élevée, et nous sommes rendus à un peu plus d’1 million et demi de personnes qui sont dépistées et qui sont reconnues comme diabétiques », a lancé d’entrée le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou.

A l’entendre, ces chiffres sont assez élevés, et renvoient à dire que le Burkina vit une sorte d’épidémie au diabète un peu à l’image de ce qui est vécu à travers le monde. C’est alors l’occasion à travers cette journée de penser sur des solutions pour éradiquer ce fléau grandissant.

De son côté, le Pr Joseph Drabo, spécialiste des maladies métaboliques, notamment du diabète sucré s’est penché sur la prise en charge assez complexe et exorbitante des personnes atteintes du diabète.

« Le diabète nécessite une prise en charge qui coûte extrêmement chère. Il faut prendre des médicaments tous les jours. Le traitement du diabète sucré c’est en moyenne 15.000 FCFA par mois et lorsqu’il y a des complications cela peut atteindre 60.000 voire 100.000 par mois. Comprenez que cela n’est pas à la portée de la majorité des patients diabétiques », a-t-il renseigné.

Pour se mettre à l’abri de toutes ces dépenses, le patron en charge de la santé a lancé un vibrant appel aux Burkinabè pour qu’ils puissent pratiquer une activité physique régulière, qu’ils mangent peu sucré, qu’ils mangent peu salé, pour réduire la prévalence du diabète. Pour marquer d’une pierre blanche cette journée, une séance aérobic et des dépistages en glycémie ont été de la partie.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

