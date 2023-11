Lutte contre la désinformation dans le système sanitaire : Le projet Data.FI présente ses résultats

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les parties prenantes du projet Data for implementation (Data.FI) ont organisé une rencontre de dissémination des résultats dans le cadre de la lutte contre la désinformation dans le système de santé au Burkina Faso, ce mardi 14 novembre 2023 à Ouagadougou.

La suite après cette publicité

En janvier 2023, le ministère en charge de la santé a lancé officiellement le projet Data for implementation (Data.FI). Prévu pour une durée de douze mois (juillet 2022-juillet 2023), le projet a connu une extension jusqu’en novembre 2023.

Dr Issaka Yaméogo, secrétaire technique de One Health, a indiqué que les activités du projet Data.FI ont couvert plusieurs domaines. Il s’agit, entre autres, de la vaccination contre le COVID-19, la gestion des rumeurs, l’écoute sociale et la logistique vaccinale.

« L’approche a consisté, à partir des plateformes dynamiques, à améliorer les interventions dans les domaines sus-cités. Dans le domaine de la vaccination, on note l’institution des salles de veilles appelées encore « situations rooms » au niveau central sous la coordination de la Direction de la prévention par les vaccinations (DPV) et à la Direction régionale de la santé et de l’hygiène publique (DRSHP) du Centre.

Ceci a permis de suivre, pour chacun des deux niveaux, les indicateurs de la vaccination contre la COVID-19 par région (niveau central) ou par district (niveau régional) et ce, selon les groupes prioritaires (population générale, personnes âgées de 60 ans et plus, agents de santé, personnes vivant avec une comorbidité) », a-t-il fait comprendre.

A écouter Dr Issaka Yaméogo, pour la gestion des rumeurs et l’écoute sociale, il s’est agi de la conception d’une Plateforme qui permet de répertorier les rumeurs et fausses informations en matière de COVID-19 et autres événements d’intérêt en santé publique (Paludisme, VIH, nutrition, planification familiale, intoxication…) afin de les soumettre à la déconstruction de la cellule de veille communication.

En rappel, le Projet Data.FI financé par l’USAID et mis œuvre au Burkina Faso depuis juillet 2022 afin d’accompagner le ministère en charge de la santé dans l’organisation efficace de la vaccination dans le contexte de la lutte contre la désinformation.

Les parties prenantes qui ont accompagné le Projet Data et le ministère de la santé, les organisations de la société civile, des journalistes et autres acteurs de la communication (influenceurs, bloggeurs), et les partenaires techniques et financiers.

Écouter l’article

publicite