Consommons local : La 12e édition des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) se tient du 28 novembre au 02 décembre 2023 au SIAO

Le Conseil d’Administration de la Fédération Nationale des Industries de l’Agro-Alimentaire et de Transformation du Burkina (FIAB) organise la 12ème édition des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) du 28 novembre au 02 décembre 2023 au SIAO. « Couple certification labélisation et propriété intellectuelle : quelle politique d’innovation pour les PME/PMI Africaines agroalimentaires dans la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAF) » est le thème de cette édition.

La 12e édition des Journées Agro-Alimentaires (JAAL) se tient du 28 novembre au 02 décembre 2023 au SIAO. Selon Modeste Ouédraogo, secrétaire exécutif de la FIAB, elle se tient dans le but de susciter une prise de conscience collective et un engagement patriotique de tous les Burkinabè pour le « Consommons Local ». Pour ce faire, quatre sous thèmes seront abordés.

« A l’issue de cette journée d’échanges sur les différentes thématiques en lien avec la commercialisation des produits agricoles et de négociations commerciales, des marchés seront conclus et des transactions sont négociées afin de permettre aux zones déficitaires et centres urbains de trouver des sources d’approvisionnement sûres et aux zones excédentaires de trouver des débouchés pour leurs produits », a expliqué le secrétaire exécutif.

En terme d’innovation, le comité d’organisation a cité entre autres la mise en place de Inclusive Agribusiness Club en partenariat avec 2SCALE, l’organisation de The Futur Of «Laafi Riibo », le lancement du Forum Panafricain des Industries Agro-Alimentaires, un cadre pour permettre aux acteurs au niveau africain de réfléchir sur l’avenir du secteur Agro-Alimentaire en Afrique et la nuit des JAAL.

« L’objectif de cette activité (Journées dédiées aux enfants dénommées « Journées Stimulus »), réalisée en collaboration avec le MENAPLN est de stimuler l’amour pour la consommation des produits agroalimentaires nationaux chez les enfants à travers le concept consommons ce que nous produisons et de contribuer à la nutrition saine et adéquate des enfants et à leur bonne santé », a insisté le Modeste Ouédraogo.

