Communiqué nécrologique : Décès de KOMPAORE Yvon Marie Désiré Wendemi, Faire part

La grande famille COMPAORE à Ouagadougou (Saint Léon)

La famille de feu COMPAORE Augustin à Abidjan

Les grandes familles OUEDRAOGO Eloi et Albert à Dapoya secteur N° 12

Les familles TIENDREBEOGO à Dapoya et au secteur N°01

La grande famille OUEDRAOGO à Lallé

La grande famille GUIPA à Ganzourgou

La grande FAMILLE KABORE à Lallé

Les frères et sœurs et leurs enfants

KOMPAORE Alice au PAM à Madagascar

KOMPAORE Francis pharmacien en France

KOMPAORE Joëlle à la MABUCIG

KOMPAORE Ophélie Myriam Wendata et Michael Alexander

Les familles alliées TAPSOBA à Ouidi

TASSEMBEDO à Kamsonghin

OUEDRAOGO à Tampouy et Bilbalpgho

FOFANA à Ouagadougou

YAMEOGO à Ouagadougou

Ont la profonde douleur de vous faire part du décès de leur frère, oncle, cousin, neveu,

KOMPAORE Yvon Marie Désiré Wendemi

PILOTE A OUAGADOUGOU

Le vendredi 10 novembre 2023.

PROGRAMME DES OBSÈQUES

Jeudi 16 novembre : Veillée funèbre à 20h au domicile familial (Samandin)

Vendredi 17 novembre : levée du corps à 8h 30, Absoute à la Cathédrale à 9h puis inhumation dans le caveau familial à Samandin. UDP