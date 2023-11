Burkina Faso : La 6e journée africaine de l’état civil célébrée en différé

publicite

Le Burkina Faso commémore la sixième journée africaine de l’état civil, ce jeudi 16 novembre 2023 à Ouagadougou.

Établir avec les acteurs de meilleures approches pour une gestion efficace de l’enregistrement des faits d’état civil au Burkina Faso, c’est tout l’enjeu de la commémoration de cette journée dédiée à l’état civil placée sous le thème « Accroître la couverture nationale et améliorer la qualité et l’actualité des données grâce à la numérisation des systèmes d’enregistrement des faits d’état civil ».

L’état civil constitue la base de l’identification de tout individu et lui confère des droits. C’est une problématique d’intérêt majeur car elle correspond à la Cible 16.9 de l’Objectif de développement durable (ODD) qui est de garantir à tous une identité juridique, d’ici à 2030, notamment grâce à l’enregistrement des naissances.

Au Burkina Faso, la crise sécuritaire et ses corollaires de personnes déplacées internes, de destruction de centres d’état civil et de leurs archives, de perte de documents d’identité, d’inaccessibilité de certaines localités, demeure bien la préoccupation, selon Émile Zerbo, Ministre de l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité.

« Cet état de fait impose de nombreux défis à relever dont l’enregistrement systématique des naissances, la délivrance en tout lieu et à tout temps des actes d’état civil et la mise en œuvre de l’identifiant unique du citoyen à l’état civil », a-t-il souligné.

Pour Balima Justin Omer, directeur général de la Modernisation de l’état civil, cette journée est un cadre de plaidoyer auprès des décideurs politiques, des partenaire et acteurs de l’état civil, pour réfléchir autour de l’enregistrement systématique des naissances. À l’entendre, la production des statistiques des faits d’états civil, pouvoir donner un identifiant unique à chaque personne sont entre autres les plus grands défis de l’état civil au Burkina Faso.

Le Burkina Faso organise pour la première fois, en cette année 2023, la célébration de la journée africaine de l’état civil à l’instar d’autres pays en Afrique. Aussi, le Gouvernement de la Transition entend poursuivre cette dynamique afin de consolider les efforts ayant abouti à l’organisation de cette journée, de la maintenir chaque année et d’instituer un rappel permanent visant à évaluer les progrès vers la réalisation de son objectif fondamental.

Célébrée chaque 10 août, cette journée a été adoptée par la 32e session ordinaire du Conseil exécutif de l’Union Africaine en 2018 comme un moyen de renforcer le plaidoyer sur l’importance des systèmes de l’état civil pour la croissance de l’Afrique. La célébration de cette année engage donc les pays africains à transformer et à moderniser leurs systèmes CRVS par le biais de la numérisation.

Akim KY

Burkina 24

