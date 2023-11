Marchés et Yaars du Burkina Faso : Des états généraux pour mettre de l’ordre dans le secteur

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère en charge du commerce en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie du Burkina Faso a organisé ce jeudi 16 novembre 2023 les états généraux des marchés et yaars du Burkina Faso. La cérémonie s’est tenue à Ouagadougou sous le haut patronage du Premier ministre Me Apollinaire Kyelem de Tambela. Elle a connu la participation du ministre en charge du commerce, des représentants des marché et yaars, de la Chambre de Commerce et d’Industrie, du Président de la Délégation spéciale de la commune de Ouagadougou et des gouverneurs des régions du Burkina Faso.

La suite après cette publicité

C’est le président du Faso à la suite d’une rencontre avec les acteurs des marchés et yaars le 8 septembre dernier qui a voulu la tenue des états généraux des marchés et yaars. C’est le ministre en charge du commerce Serge Poda, citant le Premier ministre qui l’a fait savoir.

À l’entendre, l’objectif visé est d’aboutir dans un dialogue franc à l’identification des mesures fortes à prendre pour mieux garantir la sécurité des marchés et yaars, renforcer leur capacité pour une économie plus rayonnante.

Pour le Premier ministre, c’est une lapalissade que de dire que dans les marchés et yaars, il y a problème de désordre. « Personne n’ignore qu’il y a un vrai problème dans les marchés et yaars. Il y a un problème de désordre, d’indiscipline et de spéculations », a lâché le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela aux participants à cette rencontre.

Citant les multiples incendies, le Premier ministre a pointé la responsabilité de tous, surtout des commerçants. « Les torts sont partagés. D’abord les commerçants eux-mêmes. Beaucoup vivent de ce désordre.

On laisse faire même quand on sait que le voisin agit dans l’illégalité, qu’il stocke des explosifs ou qu’il fait la contrebande. On laisse faire. Il y a aussi la responsabilité des pouvoirs publics. Les mairies ou les présidents de délégation spéciale, le ministère de l’Administration territoriale qui sont chargés de l’ordre, de la discipline, de la gestion de ces marchés et yaars« .

Aussi, fort de ce constat et au regard de l’importance des marchés et yaars dans l’économie et pour la société burkinabè, le Premier ministre a invité les participants à ces états généraux à examiner les vrais problèmes et dégager les vraies solutions pour un meilleur fonctionnement des marchés et yaars.

Le président de la délégation spéciale de la ville de Ouagadougou qui accueille l’événement s’est réjoui de la tenue d’un tel événement qui va permettre d’aller vers des marchés plus organisés, des marchés à niveau, plus modernes et plus structurés comme l’a promis le Capitaine Ibrahim Traoré, président de la Transition. Il a terminé son propos en disant sa conviction que l’intelligence collective dans la recherche de solutions structurantes passe par les cadres de réflexion comme ceux-ci.

Hamadou OUEDRAOGO

Burkina 24

Écouter l’article

publicite