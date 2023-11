Burkina Faso : 45 jours pour promouvoir la carte bancaire GIM UEMOA

publicite

Le Groupement interbancaire monétique de l’union économique et monétaire ouest africaine a lancé officiellement la campagne de promotion du paiement par carte GIM UEMOA ce jeudi 16 novembre 2023 à Ouagadougou. La campagne se tiendra sur 45 jours c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2023.

Le Groupement interbancaire monétique de l’UEMOA intervient dans les huit pays de l’espace UEMOA à travers la promotion de l’interbancarité et l’interopérabilité des systèmes de paiement. Sa principale activité est la promotion de la carte dans l’espace UEMOA. Du 16 novembre au 31 décembre 2023, le cap est mis sur le Burkina Faso pour la première édition de la campagne de promotion du paiement par carte.

Selon Omar Ismaël Bokoum, président du comité monétique national, l’initiative de la campagne d’animation commerciale s’inscrit dans la dynamique entamée par GIM UEMOA pour inciter les populations de l’UEMOA à l’utilisation des cartes bancaires comme un instrument de paiement afin de limiter la circulation de l’espèce. Et par ricochet renforcer la confiance des clients des banques vis à vis des cartes magnétiques et des terminaux de paiement électronique.

« Le constat est à la prédominance de l’espèce dans l’espace UEMOA et au Burkina Faso en particulier. Le numérique est pourtant au cœur des transactions et de la gestion financière. L’objectif principal de cette campagne commerciale est de renforcer la sensibilisation de la population sur les avantages et les opportunités offerts par les paiements par carte, et de stimuler l’acceptation des cartes par les marchands. In fine, la mission de cette campagne est de vulgariser les paiements par carte bancaire et de travailler à une promotion de l’utilisation des terminaux de paiement par la population», a expliqué Omar Ismaël Bokoum.

La campagne est prévue s’étaler sur 45 jours, du 16 novembre au 31 décembre 2023. Elle cible essentiellement le grand public et les marchands. De ce fait, trois activités majeures vont meubler la période de la campagne.

A en croire Omar Ismaël Bokoum, il sera question d’une promotion sur les lieux de vente de certains commerces, des jeux-concours pour les porteurs de carte et des récompenses pour les commerçants.

Des récompenses sont prévues et pour les porteurs de carte, et pour les commerçants qui vont se prêter au jeu. Pour les porteurs des gadgets GIM, environ 200 bons d’achats d’une valeur de 25.000 FCFA leur seront attribués. . Concernant les commerçants, des gadgets GIM, des achats de bons chez les marchands embarqués et une carte prépayée GIM /MasterCard rechargée seront également mis à leur disposition.

Aminata Catherine SANOU

Madina Zongo/SARE (Stagiaire)

Burkina 24

