Burkina Faso # Guinée Bissau : « On va tout donner pour avoir les trois points » (Issoufou Dayo)

C’est ce vendredi soir 17 novembre 2023 à 19 heures temps universel que les Étalons affrontent les Djirtus de la Guinée Bissau pour le premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre se joue au Grand Stade de Marrakech. Issoufou Dayo promet la victoire pour bien entamer la compétition.

Les Étalons veulent bien entamer les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Pour cela, il faut une victoire face aux Djirtus de la Guinée Bissau. Issoufou Dayo est conscient de l’enjeu de cette première rencontre.

« On prépare le match avec beaucoup de sérénité. On n’a pas droit à l’erreur. C’est un match à trois points. On va tout donner pour remporter la victoire et se lancer pour les échéances à venir. C’est le premier match qui est le plus important pour nous. On va tout donner pour avoir les trois points », promet Issoufou Dayo après la séance d’entraînement du jeudi 16 novembre 2023.

Pour remporter la victoire, Issoufou Dayo mise sur le collectif : « On a un bon groupe, un bon mélange. C’est ça qui fait notre force. Tout le monde arrive à jouer. Que ce soit moi, Edmond, Nagalo. Il y a Nasser Djiga qui est là aussi. Tout le monde a les qualités pour épauler l’autre ».

Le Burkina, une grande nation

Le Burkina Faso ne s’est jamais qualifié pour une Coupe du Monde. Cette génération veut être la première à se qualifier pour cette édition qui se tient au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Pour motiver ses coéquipiers, Issoufou Dayo leur rappelle l’importance de se qualifier pour une Coupe du Monde.

« Je n’arrête pas de dire à mes jeunes frères que c’est important de jouer une Coupe du monde. Terminer sa carrière sans jouer une Coupe du monde, ce n’est pas bien. C’est bon pour la nation aussi. Le Burkina, quoi qu’on dise est une grande nation. On mérite de jouer la Coupe du monde », assure Issoufou Dayo.

Les Étalons doivent bien entamer pour éviter de se laisser distancer par le favori du groupe qui est l’Égypte victorieuse 6 à 0 de Djibouti.

