Coopération : Ouagadougou et Téhéran passent en revue leurs domaines de coopération

La ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’Extérieur a accordé une audience à l’ambassadeur de la République Islamique d’Iran au Burkina, ce jeudi 16 novembre 2023.

Selon le diplomate iranien Mojtaba FAGHIHI, la rencontre avec la cheffe de la diplomatie burkinabè, Olivia ROUAMBA et ses collaborateurs, a permis aux deux parties de revenir sur les accords signés en octobre dernier dans divers domaines. « Nous voulons travailler sur l’économie, les arts, les universités etc. », a souligné l’émissaire de Téhéran.

Olivia ROUAMBA a saisi l’occasion pour exprimer la volonté des autorités burkinabè de voir la concrétisation de quelques annonces d’accompagnement faites par la partie iranienne, lors de sa visite à Téhéran.

Il s’agit, entre autres, de l’acquisition d’équipements militaires, de la maintenance des hélicoptères militaires, de la formation des forces de défense et de sécurité, de la formation des diplomates burkinabè, et de l’ouverture d’une clinique médicale iranienne au Burkina Faso.

En attendant, la cheffe de la diplomatie burkinabè a traduit sa reconnaissance et celle du peuple burkinabè à l’Iran, pour le cargo de produits alimentaires et sanitaires envoyé au Burkina Faso, au lendemain de la tenue de la commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran.

Elle a également remercié l’Iran pour avoir soutenu le Burkina Faso lors de son passage à l’Examen périodique universel récemment à Genève en Suisse.

En rappel, le Burkina Faso et la République Islamique d’Iran ont signé le 6 octobre 2023 à Ouagadougou à la faveur de la première commission mixte de coopération, huit accords de coopération, notamment dans les domaines de l’énergie, de l’enseignement supérieur, de l’urbanisme et de la construction, afin de dynamiser l’axe Ouaga-Téhéran.

Source : MAECR-BE

