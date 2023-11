18e édition du Prix africain de développement (PADEV) : Le cabinet MEMO Sarl de Brahima Abraham Tou distingué

publicite

0 Partages Partager Twitter

La prestigieuse cérémonie de distinction du Prix africain de développement (PADEV), qui récompense les meilleurs acteurs économiques du continent s’est tenue du 25 au 28 octobre 2023 à Kigali au Rwanda. Ce prix qui est à sa 18e édition a tenu toutes ses promesses avec la distinction de 80 Africains intervenant dans de divers domaines. Parmi les méritants, figure le directeur général de Mission d’étude et de maîtrise d’ouvrage (MEMO Sarl), Brahima Abraham Tou, lauréat du Prix africain du mérite et de l’excellence de l’ingénierie en génie civil.

La suite après cette publicité

Le Prix africain de développement reconnait le mérite des acteurs économiques du continent africain, intervenant dans divers domaines. Pour ce qui est de l’ingénierie en génie civil, la Mission d’étude et de maîtrise d’ouvrage était le seul cabinet dont le mérite a été reconnu à cette 18e édition.

Avec à la commande, Brahima Abraham Tou, c’est un fils du Burkina qui rend fier son pays, et au-delà de l’entreprise qu’il dirige et qui est récompensée, c’est toute la nation burkinabè qui est récompensée à travers ce prix. En rappel, ce sont 22 pays qui ont pris part à ce forum économique et le Burkina Faso s’est vu nominer à travers MEMO.

Bien entendu, cette nomination est une fierté pour le pays, qui voit son expertise reconnue à l’international. Naturellement, c’est avec fierté que le premier responsable de l’entreprise a reçu ce Prix des mains de la ministre centrafricaine du Travail et de la Fonction publique, qui au passage l’a félicité de même que le pays des Hommes intègres qu’il a représenté au Forum.

Le professionnalisme la marque de MEMO Sarl

Le Prix africain de développement est décerné aux meilleurs, et dans la catégorie de l’ingénierie en génie civil, c’est Brahima Abraham Tou qui a fait l’unanimité. A travers cette distinction qui le fait entrer désormais au panthéon des meilleurs entrepreneurs du continent africain, c’est le professionnalisme de l’homme qui est reconnu par ses pairs.

Cette reconnaissance n’est pas le fruit du hasard, ou d‘un incident de parcours, mais le mérite d’un homme rompu au travail. Le professionnalisme est la marque de fabrique du chef d’entreprise qu’il est, et du cabinet qu’il dirige, puisque sur le plan national, cela lui a été reconnu en 2011, où il lui a été décerné le Prix du meilleur cabinet de suivi-contrôle.

Au-delà du prestige que la distinction apporte au lauréat, il lui impose également de la responsabilité. L’entrepreneur burkinabè en a conscience. Il l’a d’ailleurs confirmé à travers cette déclaration : « un tel prix est une invite qui nous est faite à ne pas dormir sous nos lauriers, mais à nous surpasser, à donner le meilleur de nous-mêmes, à continuer à faire un travail de qualité et surtout à servir la Nation avec abnégation ».

Lancé sur cette dynamique, il promet être un bureau performant, à travailler à respecter la distinction qui a honoré son cabinet. L’international sera la prochaine étape, a affirmé le directeur général de MEMO, qui ambitionne travailler pour se hisser au sommet. Il veut s’imposer avec l’accompagnement de ses collaborateurs, à qui d’ailleurs il a dédié cet important prix reçu à Kigali.

Correspondance particulière

Pour Burkina 24

Écouter l’article

publicite