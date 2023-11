Prise en charge des enfants vivant avec un handicap : L’ONG E-Changer et ses partenaires prêchent l’anticipation

publicite

Les Organisations partenaires de l’ONG E-Changer telles que le CEFISE, le Balai Citoyen, l’ABAPE et la Marche Mondiale des Femmes/Burkina, regroupées autour de l’axe thématique « défense des droits humains » tiennent un atelier d’échanges avec les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants en situation de handicap ce vendredi 17 novembre 2023 à Ouagadougou.

Les Organisations partenaires de l’ONG E-Changer constatent une insuffisance de la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap. En vue d’amener l’État et les partenaires techniques et financiers à s’engager et à inscrire au cœur de leur politique et programme la question de la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap, ces organisations ont élaboré un projet de plaidoyer autour du thème « Nécessité de la prise en charge précoce des enfants en situation de handicap ».

Pour une appropriation et une implication de ces acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants en situation de handicap dans ce projet de plaidoyer, les organisations partenaires de l’axe thématique « défense des droits humains » ont organisé cet atelier d’informations et d’échanges avec ces acteurs afin d’harmoniser les compréhensions et obtenir l’adhésion de tous, selon les explication de Emmanuel Boro, coopérateur et volontaire de l’ONG E-Changer.

Tout est parti du constat quotidien avec les enfants en situation de handicap. « Les parents emmènent les enfants vers les structures de prise en charge à un âge avancé où le handicap a eu tout le temps de s’installer. Et également lorsque les parents vont vers les structures de prise en charge, le constat est que le matériel, la ressource humaine, le plateau technique, ce n’est pas aussi amélioré que ça.

Ce plaidoyer c’est à l’endroit de l’État, et à l’endroit des partenaires techniques et financiers pour qu’ils puissent aider ces structures à vraiment acquérir un plateau technique assez conséquent pour pouvoir détecter tôt le handicap de l’enfant. Si le handicap est détecté tôt la prise en charge est faite précocement et les résultats seront probants », a-t-il indiqué.

La plupart des enfants vivant avec un handicap sont des laissés pour compte. Cette plaidoirie est un cri du cœur pour la cause de ces enfants dont leur prise en charge tardive donne du fil à retorde aux structures de prise en charge, selon Abdias Kafando, Directeur des opérations et programmes de CEFISE Benaja.

Pour Oubda Hortense Gisèle, enseignante spécialisée en autisme à l’école 3A, il urge donc de se pencher sur la situation des enfants en situation de handicap. « Que les autorités pensent à créer des centres pour pouvoir accueillir ces enfants pour la formation professionnelle. Car il ne s’agit pas seulement d’intégrer l’école normale parce que l’enfant va avoir les diplômes et après qu’est-ce qu’il va faire. S’il y a des formations pour ces enfants, qui seront utiles à eux et à leurs parents », plaide-t-elle.

Akim KY

Burkina 24

